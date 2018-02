L'ambició del Girona-Judo

El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona és la millor competició de judo que se celebra a l'Estat, només superat pels dos Open Continental del Circuit Europeu (Madrid i Màlaga). Sense les restriccions del circuit europeu, on només poden participar quatre judokes d'una mateixa nacionalitat per cada pes, la cita de demà al pavelló de la Vall d'Hebron és la de més nivell i el Securitas Girona-Judo hi participarà amb nou judokes en cinc pesos diferents. «En el Ciutat de Barcelona el nostre objectiu és estar en el podi, com a mínim, en cinc dels pesos i optant a quatre o cinc títols», explica el director esportiu dels gironins, Jaime Salas, de cara a la primera gran cita d'aquest 2018 on el club amb seu al pavelló de Fontajau també aspira a pujar el podi a la Lliga Estatal per clubs i a lluitar per quatre o cinc títols estatals absoluts.

L'arribada al Securitas Girona-Judo del malagueny Pedro Pablo González, campió d'Espanya el 2016, reforça els pesos alts de l'equip on també competeixen Pere Plesca, com González competeix en la categoria de menys de 100 quilos, l'ara lesionat Sergi Salas (90) i Viktor Makukha un ucraïnès acabat d'arribar al club també per a la categoria de menys de 90 quilos on cobrirà, de moment, la baixa per lesió d'un altre dels judokes més destacats del Securitas Girona-Judo: el georgià Temo Khachidze. Àlex Salas és la tercera baixa per lesió al Ciutat de Barcelona on els gironins competiran amb la judoka Mel Chisari, campiona del trofeu l'any passat amb menys de 63 quilos; i els judokes Vas Sampan (66), Edu Xargay (73), Nika Chakvetadze (73), Dima Tsiukh (81), Gio Khabuliani (81), Viktor Makukha (90) i Pedro Pablo González (100). «A Barcelona hi ha molts judokes francesos i també italians, alemanys o portuguesos a més de la majoria de club espanyols; el nivell és alt però crec que podem estar al podi en tots els pesos», diu Salas sobre la cita de demà a la Vall d'Hebron.

Més enllà del Ciutat de Barcelona, el Securitas Girona-Judo aspira a acabar entre els tres primers en una Lliga Estatal que, aquest any, ha canviat de normativa i cada club només pot competir amb dos estrangers en cada encontre. «La lliga s'ha tornat més tàctica, perquè no saps mai contra qui t'hauràs d'enfrontar; però no nosaltres ja estem plenament adappats a aquesta nova normativa i crec que podrem lluitar per pujar al podi final», explica Jaime Salas sobre les opcions d'un Securitas Girona-Judo que és l'únic club català i va ser subcampió el 2017.

El tercer gran front del club són els campionats d'Espanya. Els de categoria absoluta no seran fins al mes desembre: «tindrem temps per preparar-ho bé i planificar la temporada amb l'objectiu de lluitar per tres o quatre títols», explica Salas. Fins al desembre queda molt, i Salas apunta que qualsevol lesió pot alterar una temporada, però sobre el paper tenen opcions de ser campions d'Espanya judokes com Mel Chisari (63) en noies; Pedro Pablo Gónzález i Pere Plesca (els dos en 100), Temo Khachidze i Sergi Salas en 90, Gio Khabuliani en 81, Edu Xargay en 73 i Vas Sampan en 66.