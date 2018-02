Un Espanyol necessitat de victòries visita avui (21.00) el Deportivo de la Corunya a Riazor en el partit avançat de la jornada 25 de la Lliga Santander, un duel en què els deportivistes també necessiten guanyar com sigui per mantenir-se en la lluita per la salvació, objectiu per al que compten amb reforços. Un empat no deixaria content cap dels dos equips.