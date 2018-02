La Molina: un any de brillants

La Molina és sinònim d´història, natura i també d´esport. De fet, seria impossible conèixer La Cerdanya sense entendre fins a quin punt ha influït l´esquí en el desenvolupament d´aquest indret privilegiat dels Pirineus.

Tot va començar a principis del s. XX quan els primers esquiadors, preparats com autèntics exploradors de l´èrtic, arribaven a aquests paratges per practicar el telemarc, una disciplina semblant a l´esquí. Aquests primers valents van arribar a La Molina l´any 1908 i durant 15 anys van gaudir-ne pràcticament sols. L´any 1923-1924 amb la descoberta de la zona de Fontcanaleta la pràctica es va popularitzar, celebrant, fins i tot, les primeres curses de l´estació.

Vint anys després, l´any 1943, es va construir a La Molina el primer teleesquí de l´estat a les pistes de Fontcanaleta, efemèride que l´estació rememora, 75 anys després, i que arriba acompanyada d´una agenda de festa amb activitats per a tots els públics.

Per commemorar el 75è aniversari del primer teleesquí, La Molina s'ha proposat millorar i ampliar les activitats ja presents per crear un nou calendari més complet i divertit. Als actes tradicionals com el descens infantil de l'1 de gener o la nit de Reis, s´hi afegeixen de nous molt diversos i que volen fer gaudir a tot tipus de públics.

El plat fort de la programació arriba el pròxim cap de setmana del 2 i 3 de març amb l´Estima Fest. La gran festa commemorativa es durà a terme coincidint amb la celebració del Campionat Mundial de Snowboard Cross a l'estació.

El divendres 2 es disputaran diverses rondes eliminatòries de la Copa del Món de Snowboard Cross, on els més ràpids aconseguiran arribar a la gran final que es disputarà al dia següent.

Dissabte 3 de març es disputarà la final de l'etapa de la Copa del Món de Snowboard Cross i tindrà lloc l´acte de lliurament de premis al sector dels Alabaus, a les 16.30h. El punt culminant de l´Estima Fest per celebrar el 75è aniversari de l´estació d´esquí tindrà lloc a les 17.30 h a l´aparcament del telecabina amb el concert d´Els Amics de les Arts. Concert gratuït on presentaran el seu últim disc.

Després del concert, començarà un espectacular castell de focs, que continuarà amb una sessió musical conduïda pel discjòquei Carles Pérez, presentador i locutor estrella del programa despertador El matí i la mare que el va parir a Ràdio Flaixbac, que amenitzarà la nit als més noctàmbuls i als que tinguin més ganes de gresca.

A més, un tren especial permetrà gaudir de la festa fins a la cloenda i traslladar-se fins a Barcelona sense necessitat d´agafar el cotxe.



La Molina es vesteix de gala

L´estació de la Cerdanya arriba a la seva temporada clau amb algunes novetats importants que permetent seguir millorant i oferint als esquiadors nous productes per gaudir al màxim de la neu.

La novetat principal va relacionada amb les millores en el sistema d´innivació. L´estació ha treballat en l´ampliació i millora de la xarxa de producció de neu. En aquest sentit, s'hi ha innivat noves pistes i s'han realitzat millores en les pistes ja existents. A més, també s'ha optimitzat la xarxa de neu de cultiu fent augmentar la capacitat de producció de neu. Més neu en menys temps.

Relacionat amb aquest tema, també s'ha renovat el parc de màquines trepitjaneu amb la compra de dues noves màquines.

Una altra novetat important és la creació d´un accés per a persones amb mobilitat reduïda i la substitució dels torniquets d'entrada per un sistema de «flaps» que permeten un accés més àgil a tots els esquiadors. En la mateixa línia també s'han adquirit noves màquines automàtiques per a la recollida de forfets sense esperes.



La festa també a Barcelona

Aquest any la neu arriba fins als carrers de Barcelona. La Ciutat Comtal serà partícip d´alguns actes que volen recordar aquesta efemèride a tota Catalunya i no només a la Cerdanya.

L´exposició La Molina: 75 anys estimant-te, ubicada a l´Espai Provença, porta un petit pessic d´història de l´estació amb fotografies històriques que transporten a temps passats. L´exposició es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de març.

A més, també s´ha presentat el llibre commemoratiu La Molina: 75 anys d´un Somni. L´exemplar, escrit per l´historiador, JC. Salmeron, i l'editor gràfic, Oriol Molas, serà un recull de la història de l´estació, l´impuls que va suposar en la zona d´influència i el fet d´esdevenir tot un referent al país.

Per últim, les estacions de Provença, Sarrià i Sant Cugat amagaran tot un repte relacionat amb aquest aniversari. Tots els usuaris d´FGC que vulguin hauran de buscar la nova ubicació del primer telecabina que l´any 1955 s´instal·la a la Tosa d´Alp. Un cop trobat caldrà fer-se una foto amb la família, la parella o els amics i compartir-la a les xarxes amb l'etiqueta #lamolinatestima. Fer-ho tindrà premi.

Més enllà, queden moltes altres activitats, absolutament diverses que busquen fer partícips tots els col·lectius d´aquest aniversari, que s´allargaran fins abril. Amb l´arribada d´aquest nou any La Molina enceta la temporada del seu 75è aniversari i ho ha fet vestida de gala i preparada per l´ocasió.