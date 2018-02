Narcís Barrera: «Tant de bo el Granollers i el Palamós se salvin»

Si diumenge acabés la Lliga, el Palamós-Granollers cobraria un caire de dramatisme gegantí perquè un d'ells perdria la categoria. En aquests moments, els de Pitu Batlle són fora del descens (17ns amb 22 punts) mentre que el Granollers (18è amb 20 punts) trepitja els talons als palamosins. És cert que després caldrà estar atent als descensos compensats d'equips catalans de Segona B com, per exemple, els tres gironins que són a la part baixa: Peralada, Llagostera i Olot. Un dels protagonistes més destacats en la prèvia del transcendent Palamós-Granollers, és, sens dubte, Narcís Barrera, fins fa poques setmanes jugador del degà i que va viure una polèmica sortida del Palamós. «Serà un partit especial perquè torno a Palamós, un lloc on conservo molts sentiments, a més, m'estimo i aprecio molts excompanys. Fins i tot en l'última jornada i com que porto 9 targetes grogues, vulguis o no, fa que juguis més condicionat per no perdre't un partit així», explica Barrera.

«Tant de bo que el Granollers i el Palamós se salvin», assegurava Narcís Barrera que, però, té clar que el seu actual equip no es pot permetre ensopegar a Palamós: «Si perdem diumenge sí que se'ns complica una mica la vida però no quedarem despenjats, quedarem a cinc punts i amb l'average perdut però quedaran 11 partits i a alguns equips se'ls farà molt llarga la Lliga i s'implicarà a algun equip més».

Després d'una sortida polèmica, un dels damnificats de la mala primera volta amb Vicenç Fernández a la banqueta, el torderenc va marxar publicant una carta a les xarxes socials on mostrava el seu descontentament amb el comportament de la directiva de Joan Pau Pérez. Ara, però, no creu que tingui una mal rebuda al Nou Estadi: «No em preocupa gaire, òbviament m'agradaria que em rebessin bé perquè ho he donat tot per la samarreta del Palamós i ara entendran que en defenso una altra. Quan estigui jugant segur que no m'afectarà i després del partit quan arribi a casa i en el cas de que no m'hagin rebut bé, potser pensaré que no he fet les coses tan bé com pensava».

Això sí, Narcís Barrera creu que no celebraria el gol en cas que diumenge marqui contra un club del qual encara és soci: «És molt complicat que marqui, però, ara mateix no el celebraria. És un partit en el qual ens juguem molt i no sé com actuaria en un moment de tanta efusivitat. Espero no celebrar-lo, però la gent del Palamós ja sap que soc una persona molt impulsiva».