El Barça castiga en excés la il·lusió del Citylift Girona en el debut a la Copa

En el moment que el sorteig de la Copa del Rei va emparellar al Citylift Girona amb el Barcelona Lassa ja s'intuïa la gran dificultat de l'eliminatòria que haurien d'afrontar els de Ramón Benito, i ahir es va demostrar el perquè. Els dos equips viuen realitats molt diferents, i encara que els gironins van competir a un gran nivell, es van acomiadar del torneig amb una derrota tan contundent com excessiva. El 5-1 amb què es va resoldre el partit no fa justícia a la igualtat d'un duel en què el conjunt gironí va poder comprovar la duresa de la competició.

Amb el suport d'un nombrós grup d'aficionats i jugadors del planter desplaçats a Lloret de Mar amb un autocar organitzat pel club, els de Ramon Benito van sortir a la pista amb molta concentració i intensitat intentant protegir la porteria de Llaverola dels contraatacs blaugrana. També atacant amb perill a l'àrea rival. En els primers minuts el partit es va jugar a un ritme molt alt, el que va permetre veure un intercanvi de cops per part dels dos equips. Marc Palau i Pelicano van posar a prova a Egurrola responent a dos xuts de Gual i Álvarez. El partit era un estira-i-arronsa en què Pelicano va marcar pel Girona en una rematada que va entrar després de tocar el travesser. Però l'alegria només va durar un minut, temps que va tardar Pablo Álvarez a igualar el marcador anotant des del vèrtex de l'àrea. Amb 1-1 el joc va quedar aturat després que Oriol Garcia rebés un cop al pòmul que li va causar un trau i pel qual va necessitar atenció mèdica després de deixar la pista en llitera. El jove jugador del Girona va ser traslladat a l'Hospital de Blanes però davant la falta d'un cirurgià plàstic al centre va acabar a la Vall d'Hebron de Barcelona per poder ser tractat. Tot va quedar en un ensurt. Aquest accident no va rebaixar l'empenta dels dos equips per buscar l'avantatge, premi que va arribar per part del Barça en una bona acció tècnica de Pablo Álvarez culminant una ràpida jugada ofensiva. La segona meitat va començar amb la mateixa ambició per part dels dos, un escenari del qual novament Pablo Álvarez va treure profit rubricant una contra amb el tercer gol del seu compte particular. Amb el 3-1 el Girona va patir uns minuts de desconcert en què el Barça va tornar a colpejar amb un gol de Panadero dos minuts més tard. Amb un quart d'hora per davant, els blaugrana van passar a gestionar el resultat. Pelicano i Gelmà van tenir la oportinutat de reduir distància en un penal i rematada posterior, però Aitor Egurrola ho va evitar. Alabart va tornar a demostrar la qualitat del Barça amb el definitiu 5-1 transformant un xut des de fora l'àrea.

El Barça jugarà la segona semfinal contra el Reus, que ahir es va desfer del Lleida, amb Liceo i Igualada per l'altra part del quadre.