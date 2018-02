Catarain avisa que «la salvació serà molt cara, faran falta 24 o 25 punts»

Segon desplaçament consecutiu per al Bordils que, després del valuós empat de la setmana passada a Zarautz contra un rival directe com l'Amenabar, té avui una visita més complicada a la pista de l'Alarcos Ciudad Real (17.00). En una lliga en la qual tots els equips tenen dificultats per puntuar fora, el tècnic del Bordils avisa de la importància que tenen punts com els de la setmana passada a Zarautz o el que pugui aconseguir el seu eqiup avui al grandiós Quijote Arena. «La salvació passa per guanyar els cinc partits que tenim a casa contra rivals directes, però no ens ho podem jugar tot a una carta perquè podem tenir un mal dia casa , diu Sergi Catarain que té clar que la permanència serà molt cara: « Amb els resultats i la igualtat que hi ha a la lliga preveu que la salvació estigui al voltant dels 25/26 punts quan l'any passat va baixar el tercer per la cua amb 19 punts.

Sergi Catarain tornarà a comptar amb les baixes dels dos lesionats de llarga durada, Gerard GeFerrarons i Karl Bogo, per jugar contra un rival pensat per lluitar per l'acens tot i que, de moment, està just a la ratlla de jugar el play-off. Els manxecs són setens amb dinou punts. «Hem de fer un partit molt intel·ligent, no tan ràpid com el que fem habitualment i amb transicions curtes», explica Sergi Catarain que voldria «un partit psicològic, hem de jugar amb els seus nervis, que els poden passar factura».