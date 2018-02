Dani Sordo prova el Hyundai i20 per la terra de Montnegre

Dos dels pilots de Hyundai en el mundial de ral·lis, el càntabre Dani Sordo i el noruec Andreas Mikkelsen, han estat entrenant aquests dies a les carreteres gironines provant els seus Hyundai i20 pels camins de terra de la zona de Montnegre.

Sordo no va poder participar en la darrera prova del campionat, el ral·li de Suècia, perquè va caure anant en bicicleta uns dies abans. Mikkelsen sí que va córrer a Suècia, on va acabar tercer per darrere del guanyador: el belga Thierry Neuville amb un Hyundai. El pròxim ral·li del mundial serà a Mèxic del 8 a l'11 de març.