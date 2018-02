El Reial Madrid i la BBC sentencien l'Alabès

El Reial Madrid s'ha imposat (4-0) aquest dissabte a l'Esportiu Alavés en un partit de la vint-i-cinquena jornada de Laliga Santander contra un rival en bon moment i en què els blancs han sabut reposar-se a les baixes, gràcies a la tornada a l'onze de la BBC i a un gol de Cristiano Ronaldo a la vora del descans que ha encarrilat la victòria dels de Zinedine Zidane.

Sense Luka Modric, Toni Kroos, Marc Asensio i Marcelo per lesió i Sergio Ramos per sanció, els madridistes han superat el xoc contra un conjunt vitorià en ratxa i difícil de batre, amb l'aportació clau de Cristiano, Gareth Bale i Karim Benzema, que han tornat a formar junts i han aconseguit marcar tots tres. El gol del davanter portuguès ha servit per guiar el triomf merenga i consolidar la tercera posició de lliga arrabassada a València el passat dimecres.

No obstant això, en la seva arrencada, el partit no ha estat còmode per als de Zinedine Zidane, que han patit per trencar el forrellat format per Abelardo Fernández, tercer tècnic alabesista i que ha reactivat els seus per treure'ls de llocs de descens i situar-los en una posició tranquil"la a la taula classificatòria a deu punts de la zona de risc.

El domini blanc en un inici travat per les aturades per assistència mèdica no s'ha traduït en gols, donant pas a un intercanvi de cops en què els madrilenys han sortit vencedors. L'aparició en el joc de John Guidetti per als nord ha donat aire al seu equip, possibilitant que abandonessin el replegament i arribessin amb perill a la porteria de Keylor Navas.