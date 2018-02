Andzouana és dubte per al vital duel a casa contra l'Aragó

El cuer del grup tercer de Segona Divisió B visita aquest matí el camp d'un Peralada conscient que els tres punts són gairebé obligatoris per continuar el seu camí cap a la permanència. «Existeix la sensació de saber que hem de guanyar i això ens acosta a l'objectiu», destacava el tècnic de l'equip, Chicho, que no podrà comptar amb el lesionat Èric Montes i està pendent de com arribi fins a última hora Andzouana, amb molèsties musculars. El rival, l'Aragó, és últim a la classificació amb només 13 punts.