El Bordils cau a la pista del Ciudad Real però seguirà fora del descens

Després de la victòria a casa fa dues setmanes contra el Cisne i de l'empat la passada jornada a la pista de l'Amenabar, el Bordils va encaixar ahir una derrota a Ciudad Real, setè classificat de Plata, per 27-19.

El conjunt entrenat per Sergi Catarain va fer un inici molt fluix en els primers 25 minuts, i això el va condemnar la resta del partit. En 16 minuts, els verd-i-blancs només van poder fer un gol i van encaixar un parcial de 12-1 que els va fer pedre moltes opcions de treure un resultat positiu de terres manxegues.

En els primers minuts de partit, els gironins van perdre moltes pilotes en atac, i quan aconseguien disparar a porteria, parava el porter o sortia la pilota desviada.

L'hemorràgia es va aturar en els minuts posteriors, però els gironins tampoc eren capaços de marcar, i es va arribar al minut 25 amb un 15-3 al marcador.

Només en els cinc minuts finals de la primera meitat, els visitants van reaccionar quan el tècnic Sergi Catarain va col·locar un doble pivot. Els gironins van aconseguir fer un parcial de 0-4 (15-7) per maquillar el marcador abans del descans.

La represa tampoc va ser favorable a l'equip dirigit per Catarain, i en els primers 10 minuts de segona part la diferència era la mateixa amb la qual s'havia arribat al descans (19-11).

Va ser a partir d'aquí que el Bordils va despertar, i va aconseguir un parcial de 4-8 (23-19) en els quinze minuts següents. Faltaven 5 minuts per acabar el partit, però d'aquí al final els verd-i-blancs van tornar a patir un col·lapse en atac i ja no van marcar més gols, enfront de 4 pels locals que deixava el 27-19 com a resultat final.

Tot i la derrota, el Bordils continuarà una setmana més fora de la zona de descens. Els gironins fa cinc partits seguits que guanyen a casa i la pròxima setmana reben el filial del Barça, setè classificat i que fa tres partits seguits que no perd.