El Figueres visita l'Europa sense marge per a més ensopegades

Després d'encadenar tres partits sense conèixer la victòria, el Figueres confia a treure un bon resultat de la seva visita, aquest migdia, al camp de l'Europa, al Nou Sardenya (12 h). Amb la lluita per intentar entrar a posicions de play-off gairebé impossible i amb el descens directe onze punts per sota, el Figueres faria bo de no relaxar-se per intentar quedar al més amunt possible per eludir així els possibles descensos compensats. És l'objectiu dels figuerencs, que juguen a Barcelona per recuperar el camí victoriós.