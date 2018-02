El Llagostera es desperta tard

En aquesta categoria si se surt adormit el rival ho castiga. Li va passar al Llagostera, que després d'un començament de partit realment dolent va llençar la borda gairebé totes les opcions de puntuar, si bé al segon temps van treure l'orgull i van fregar l'empat. Els gironins podrien acabar la jornada en descens.

El bloc gironí va pagar molt car l'entrada amb mal peu a l'enfrontament. Davant la importància de tots els punts que queden per disputar-se, els llagosterencs van sortir molt adormits davant el conjunt de la Terra Ferma i van encaixar dos gols en els primers deu partit que ja van posar el partit molt coll amunt pels interessos dels gironins. Als set minuts, el visitant Andriu inaugurava l'electrònic després de rematar al fons de la xarxa una falta lateral i, dos minuts després, l'exjugador llagosterenc Juanto Ortuño anotava el «gol de l'ex» després de ser el més murri de tots i empènyer la pilota a la porteria defensada per Marcos en una jugada embolicada dins de l'àrea.

El Llagostera va quedar molt tocat per aquestes dues accions, que enviaven en orris el plantejament que havia preparat abans del partit Òscar Álvarez. Per si fos poc, als 21 minuts de partit el Lleida Esportiu es va encarregar de, abans de poder veure una reacció local, deixar el partit pràcticament vist per a sentència. Javi López, amb una espectacular canonada des de llarga distància que va entrar per tot l'escaire, va col·locar un 0 a 3 tan contundent com sorprenent al marcador del Municipal de Llagostera.

Després dels tres cops durs per part dels lleidatans a la primera meitat, a la represa el Llagostera, tot i el resultat, va posar una marxa més i es va oblidar del resultat per intentar apropar-se al marcador i mantenir opcions de capgirar un resultat molt negatiu. La imatge de l'equip va canviar, també veient com el rival gestionava la diferència de gols aconseguida al primer temps, i els blaugrana van retallar distàncies mitjançant un gol de Maynau, que va entrar al segon temps. La diana va esperonar els gironins, que no van cedir davant un Lleida que, especialment al contraatac, van tenir opcions de sentenciar definitivament el duel. No ho van fer i Leo Ramírez, a quatre minuts per al final, va marcar el 2 a 3 que va posar emoció, però al Llagostera li van faltar minuts per acabar puntuant.