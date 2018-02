Pitu Batlle qualifica de final el partit contra el Granollers

Guanyar per deixar el Granollers a cinc punts. El Palamós intentarà fer encara més bo el 0 a 2 a Ascó del passat diumenge i sumar la primera victòria de l'any a casa. «És un partit de sis punts», va explicar Pitu Batlle, que per a aquest partit només té la baixa per sanció del capità Cano i el dubte de Kike Sánchez.

Amb el tècnic escalenc el degà ja fa 5 partits que no perd, però l'amenaça del descens és a només 2 punts de distància. Precisament, el rival d'avui és qui podria fer caure novament al pou els palamosins.