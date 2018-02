Victòria del Peralada contra l'Aragón i empat de l'Olot a Sagunt

Un gol de falta de Xavi Boniquet a cinc minuts del final ha permès el Peralada-Girona B derrotar el filial del Saragossa, Deportivo Aragón (2-1), i sortir de les posicions de descens en les que ara hi ha entrat el Llagostera, mentre que l'Olot ha treu un punt de la seva visita al camp de l'Atlètic Saguntí.

El Peralada no ha pogut superar el cuer fins als darrers minuts d'un partit en que tot els gols han arribat a la segona meitat. Primer, David Serrano ha avançant els gironins amb un xut des de fora de l'àrea en el minut 66, però només un minut més tard tard Jaime ha empatat pels visitants. El 2-1 final no ha arribat fins que faltaven cinc minuts per acabar amb el llanáment de falta de Boniquet.

L'Olot també es manté fora de les posicions de descens després d'haver empatat al camp de l'Atlètic Saguntí. L'equip entrenat per Raúl Garrido s'ha avançant al camp de vuitè classificat, amb un gol de Roger Barnils, però quan només quedavan quatre minuts per acabar el Saguntí ha empat amb un gol de l'exjugador del Llagostera, Nuha Marong.

Ara, Olot i Peralada estan fora de les posicions de descens amb 30 punts, només un més que el Llagostera que és el quart per la cua.