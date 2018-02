Boniquet enlaira el Peralada

El Peralada-Girona B va aconseguir, davant el cuer del grup tercer de Segona Divisió, el filial del Saragossa, una victòria necessària i vital per seguir el camí correcte cap a la salvació. L'equip dirigit des de la banqueta per Chicho va patir fins al final quan, després que els visitants empatessin la diana inicial de Serrano, l'extrem Xavi Boniquet, que va entrar al terreny de joc als últims minuts del duel, donés els tres punts al seu equip després d'executar magistralment un llançament de falta. Amb 30 punts, els blanc-i-verds són fora de qualsevol perill de descens a falta d'onze jornades perquè acabi el campionat.

El partit contra el conjunt aragonès estava marcat en vermell al calendari dels gironins. Chicho assegurava a la prèvia que hi havia una lleugera «obligació» de sumar la victòria pel fet de jugar a casa i contra l'últim classificat, posant una pressió extra als seus futbolistes, que van saber gestionar. I és que a falta d'onze jornades per al final de la lliga no hi ha temps per a lamentacions i la victòria contra l'últim era vital.

Amb dos extrems purs com Cesc Clotet i David Serrano d'inici, el Peralada va portar el domini del partit durant gran part del matx, encara que la primera arribada va ser de l'Aragó amb un xut de Rubio que va rebutjar amb problemes Marc Vito. Els contraatacs eren una de les millors armes dels gironins, amb els esmentats extrems fent mal per la banda. A través d'ells van arribar les dues primeres ocasions locals. Tant Serrano com Cesc Clotet van col·locar dues centrades que va rematar Manel Martínez, encara que sense trobar els tres pals. Encara abans del descans, els peraladencs van tenir dues faltes molt perilloses a la frontal de l'àrea que ni Carbonell ni Paik van poder transformar en gol.

A la segona meitat el Peralada va posar una marxa més i va tancar el rival al seu propi camp. Els minuts corrien més ràpid que mai i els gironins necessitaven obrir el marcador per trobar més tranquil·litat en el seu joc. El premi a l'insistència va arribar poc després de l'hora de partit. Al minut 66, un dels protagonistes del partit i novetat a l'onze titular, David Serrano, enviava un gran xut des de fora l'àrea al fons de la porteria visitant. Havia fet el més difícil el Peralada però, quan gairebé encara ho estaven celebrant, l'Aragó tornava a posar les taules a l'electrònic. Pràcticament al següent minut, Jaime posava l'empat a 1 amb un altre xut des de fora l'area. Poc més de vint minuts per davant i situació calcada a la d'abans del gol. Chicho donava entrada al terreny de joc a Boniquet a deu minuts per al final i el menut extrem donaria, a cinc minuts del final, la victòria al seu equip després de transformar amb un gran llançament una falta a la frontal de l'àrea. Tot i els instants de patiment final, els tres punts es van quedar a l'Alt Empordà i van permetre al Peralada escapar-se novament de la zona de descens. Amb 30 punts, el conjunt de Chicho és fora de la promoció de descens per la diferència de gols amb el Formentera.