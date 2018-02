Cullell i Koretzki brillen a Banyoles

Com passa any rere any, la Copa Catalana Internacional Biking Point, que aquest any, a més, s'estrenava com a SuperCup Massi, va ser un èxit de participants i espectadors. Emparats per un temps extraordinari per la pràctica del cross country, prop d'un miler d'inscrits van donar-se cita al parc de la Draga per tal de participar a les curses del dia. Amb variacions al circuit respecte al de les altres edicions, aquesta prova, qualificada Hors Catégorie per la Federació Internacional de Ciclisme, és la més ben valorada de les que es fan a Catalunya. En la jornada de dissabte l'aperitiu van ser les espectaculars curses de fèmines, amb la victòria de l'alemanya Elisabeth Brandau i, ahir, va arribar el torn als nois.Qui entrarà a ser un dels fixos a les travesses en poc temps per endur-se la victòria en competicions internacionals, si segueix amb aquesta progressió, serà Jofre Cullell. El de Santa Coloma de Farners, vigent campió d'Europa i Espanya júnior de Camp a Través, ha fet aquest any el salt a la categoria Sub-23. El passat cap de setmana aconseguia imposar-se en la MTB Challenge de Girona, en la seva estrena a la categoria i, ahir, feia el mateix en aquest prestigiós circuit.

L'atenció, però, estava centrada a la que havia de ser la cursa reina. La que, alguns, qualifiquen la prova 0 de la Copa del Món de Cross Country. No va faltar a la cita un assidu del circuit banyolí, el francès que ha dut la batuta del món de la bicicleta de muntanya en els darrers anys, Julien Absalon, ni el vencedor en la passada edició, el també biker francès Viktor Koretzki. Altres noms il·lustres del panorama internacional que participaven ahir a Banyoles van ser Carlos Coloma, Sergio Mantecón, Sarrou (número 2 del rànquing mundial), Marotte (número 3) i una llarg llista de corredors amb experiència internacional a les seves cames.

A dos quarts d'una es va donar el tret de sortida i els ciclistes es preparaven per fer cinc voltes a un circuit de 6.700 metres, molt exigent i tècnic que feia molt difícil l'estratègia entre els participants. Qui reservava es podia quedar despenjat i després no hi havia zones ràpides on enllaçar amb els capdavanters. La lluita per encapçalar la prova després del tret inicial va ser intensa i es va formar un grup de set corredors al capdavant, amb Mantecón, Marotte, Sarrou i Koretzki, entre d'altres.

Aquests corredors van anar junts fins al darrer pas per meta, on un canvi de ritme deixava despenjats Sintsov i Mantecón. Quedaven cinc corredors que ho van donar tot en la darrera volta. Quan quedaven uns quatre quilòmetres per l'arribada, Sarrou i Fluckiger van llançar un potent atac, però no va prosperar. Qui sí que va tenir sort va ser el mateix Sarrou i Koretzki, que van aconseguir deixar els altres tres corredors enrere i jugar-se la victòria entre ells. Al final, en un trepidant esprint, Koretzki va aconseguir creuar la línia d'arribada dos segons per davant del seu company d'equip i repetia victòria al circuit banyolí.

La Copa Catalana Internacional Biking Point tornarà el proper 6 de maig amb la prova de Barcelona. Les altres dues proves d'aquest prestigiós trofeu seran a Girona, entre el 9 i 10 de juny (coincidint amb la fira internacional Sea Otter Europe) i a Vallnord (Andorra) l'1 de setembre.