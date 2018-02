El Figueres treu un punt de la visita al camp de l'Europa

Tercer empat en els últims quatre partits del Figueres, que ja fa quatre jornades que no coneixen la victòria. Ahir al migidia Ferrón va donar l'empat al conjunt entrenat per Yeto i Damià en un partit en què els locals van dominar i van tenir la possessió, però els figuerencs van aprofitar un error en el mig del camp de l'Europa per empatar el partit (1-1).

En la primera meitat, els escapulats van portar el domini del joc tot i que no hi va haver massa ocasions de perill per part de cap dels dos equips. De fet, ni Arnau ni Aroca van haver d'intervenir sota els pals.

De la primera mitja hora de partit cal destacar un xut de Ferran Grau des de la frontal que va sortir desviat, i un parell de córners locals que la defensa empordanesa va rebutjar bé.

Però al minut 32, i quan semblava que el Figueres es trobava còmode damunt el terreny de joc, l'Europa es va avançar en el marcador. Va ser després d'un xut d'Aimar des de la frontal que, oprotunista, Pluvins, al costat del pal esquerre, va desviar perquè Aroca no tingués cap opció de parar la pilota.

Amb l'1-0 es va arribar al descans i, en la represa, l'equip local entrenat per Joan Esteva va poder marcar el segon gol en diverses ocasions.

Primer va ser Ángel de la Torre, que va rematar fora amb el cap. Després, David Jiménez ho va provar en dues ocasions abans d'arribar al quart d'hora de la segona meitat. La primera, va sortir un pèl desviada, i la segona va topar amb les cames de Romero.

Però al minut 65 el Figueres va aconseguir empatar el partit després d'un error al mig del camp del conjunt d'Esteva. Joan Pons va fer una bona passada a Ferrón que va plantar-se davant el porter i, després de regatejar-lo, va definir amb la cama dreta (1-1).

Després del gol empordanès, la tònica del partit no va canviar. Els escapulats seguien apropant-se a la porteria d'Aroca i dominant el partit, però els locals no van tenir el seu millor dia de cara a porteria. La més clara abans d'acabar el partit va ser un cop de cap de Raillo, que, amb tot de cara, va rematar alt.

Al final, el Figueres va treure un bon punt davant un equip que lluita per entrar a play-off. Amb l'empat, els de Yeto i Damià continuen a un punt per sobre del descens i la setmana que ve reben El Prat, tercer classificat.