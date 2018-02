El Llagostera B prolonga la ratxa emportant-se el duel entre filials

Victòria a domicili del Llagostera B, que manté la bona dinàmica de les darreres jornades i ja suma 5 partits seguits puntuant.

Els visitants van controlar el partit de principi a fi donant poques opcions al conjunt local. En el minut 19, una jugada estranya entre el porter i Diallo va significar el 0-1 en el marcador. A la represa, un golàs de falta d'Ousman va sentenciar l'enfrontament. Després d'aquest gol, els llagosterencs van saber controlar la resta del matx i defensar-se bé dels atacs locals.



Al La Jonquera li va tocar remuntar de nou en un partit que els aficionats de Les Forques ja han vist abans, on el domini local no es tradueix en gols i on els rivals aprofiten les ocasions per avançar-se. El Can Vidalet buscava fer mal a la contra. Capi va fer el primer just abans del descans. A la represa, un xut de falta de Guillem Cornellà va trobar el travasser. Capi va estar a punt de marcar el segon en un altre contracop però, a la rèplica, Müller va aprofitar un descuit rival per restablir la igualada. Malgrat els intents d'uns i altres el resultat no es va moure més.