El Llagostera tanca la jornada en descens

La derrota dolorosa de dissabte davant el Lleida Esportiu i els bons resultats que han obtingut els rivals directes del Llagostera per evitar baixar de categoria han contribuït que aquesta jornada 27 del grup tercer de Segona Divisió B hagi estat nefasta per als interessos del conjunt del Gironès.

Al finalitzar la jornada els blaugrana són quarts per la cua, en zona de descens directe a Tercera amb 29 punts. Un menys que Olot i Peralada, fora de perill, i del Formentera, l'equip que a dia d'avui jugaria la promoció per no baixar de categoria. Queden onze jornades per acabar la lliga, 33 punts en joc, cadascun d'ells molt vaulosos per a tots els equips immersos en aquesta lluita. I el Llagostera, que després d'un inici d'any on semblava que s'escapaven d'aquest perill, tornen a estar de ple a l'enrenou per no baixar a Tercera.

La derrota contra el Lleida Esportiu, cuinada després d'una desastrosa primera meitat, ha portat efectes fatals i es va traduir en la segona derrota consecutiva, quelcom que no passava des de mitjans de desembre. Sigui com sigui, els llagosterencs no tenen temps de lamentar-se i afronten, aquest proper cap de setmana, un dels desplaçaments més complicats de la temporada. El conjunt llagosterenc visita el Martínez Valero d'Elx, abans de rebre l'Olot al Municipal, en un partit entre dos equips gironins que lluiten per no baixar i que segons el resultat que es vegi podria ser un abans i un després en el desenllaç de la lliga.