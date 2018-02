noruega s'imposa en el medaller dels jocs olímpics d'hivern, amb 39 medalles i 14 ors, l'últim, aconseguit per l'esquiadora Marit Bjoergen en la prova de 30 km estil clàssic, que va servir per superar Alemanya en la classificació final dels Jocs Olímpics d'Hivern de PyeongChang (Corea del Sud), que van finalitzar ahir. El tercer lloc del medaller va ser per a Canadà.