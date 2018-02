El Salt cau a Palma per 28 punts i continua sense trobar el camí de la reacció

El Salt només va poder aguantar el primer quart a la pista del tercer classificat, el Palma, i va acabar perdent per 28 punts de diferència. Els gironins encara no han guanyat aquest any, fa vuit partits seguits que perden i continuen en zona de descens.

La pista tampoc era la indicada per trencar aquesta ratxa de derrotes, i és que els illencs només han perdut dos dels vuit partits a la seva pista.

Els del Miquel Martínez van aconseguir arribar al final del primer quart amb empat a 20 al marcador, però després el Palma va agafar la directe, amb parcials de 25-14 i 26-12 en el segon i tercer quart per tancar el partit.