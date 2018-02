El Sea Otter Europe presenta un programa esportiu ambiciós per atraure la participació internacional

La segona edició del festival ciclista Sea Otter Europe es farà a Girona entre el 8 i el 10 de juny amb un programa esportiu de primer nivell que té com a objectiu atraure la participació internacional. D'aquesta manera, en el marc del festival, s'han programat diverses curses ciclistes que serviran de complement a la fira i a la resta d'activitats que s'organitzaran. El Sea Otter Europe va reunir l'any passat 30.000 visitants, una xifra que es preveu superar en aquesta segona edició. Aquest és un festival de ciclisme, esports a l'aire lliure i exposició que combina la zona de fira amb competicions, exhibicions i activitats relacionades amb la bicicleta.

Avui s'ha fet la presentació del programa esportiu de la Sea Otter a l'hotel Carlemany de Girona. En destaquen propostes com la Supe Cup Massi-Copa Catalana Biking Point, la Marathon Cup, la Pirinexus 360, una prova cicloturista, la Copa Catalana de Trial i l'Eliminator-Cannondale.

Segons han explicat els promotors del festival un 98% dels expositors de l'any passat repeteixen en en una edició "que ens col·loca com a referent i dins de la Lliga de Campions del sector". El pavelló de Fontajau serà el centre neuràlgic d'aquesta part esportiva, que aquest cop estrena també una zona de restauració per als esportistes.

Un dels reptes que es proposen els organitzadors és aconseguir un major ressò internacional que porti públics d'altres zones per tal que el Sea Otter Europe acabi sent un «referent» absolut a nivell europeu. Girona és des de fa temps un dels centres neuràlgics del ciclisme a Europa, on més d'un centenar de corredors professionals tenen fixada la residència durant una part de l'any per fer-hi els entrenaments.