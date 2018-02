Valuós punt de l'Olot

L'Olot va aconseguir un valuós punt del camp de l'Atlètic Seguntí (1-1), un equip complicat i en un terreny de petities dimensions i de gespa artificial. Els de Raúl Garrido van haver d'aguantar amb un jugador menys des del minut 67 per l'expulsió de Bigas, quan el marcador era de 0-1.

La primera part va ser molt igualada, on els dos equips van tenir diverses ocasions per avançar-se al marcador tot i que cap dels dos porters va haver de lluir-se en els primers compassos de partit.

Els olotins creaven perill, sobretot, a partir d'Uri Santos i Marc Mas. Aquest últim va estar a punt de marcar des de lluny al minut 39, quan va veure el porter avançat.

Però va ser Ginard el primer porter que va haver d'intervenir per evitar el primer gol local. El porter mallorquí va haver d'aparèixer en dues ocasions perquè el seu equip no marxés al descans amb desavantatge. La primera va ser al minut 41, quan va treure una gran mà per enviar la pilota a córner després d'un xut de Maldo. En la segona, el porter olotí va posar el cos davant Esteve perquè el davanter local no pogués marcar a falta d'un minut per al descans.

A l'inici de la segona part, al minut 53, Ginard va haver d'aparèixer una tercera vegada. Va ser després d'un xut des de la frontal que el porter mallorquí va enviar a córner. Poc després, Bigas veuria una targeta groga que canviaria el transcurs del partit quinze minuts més tard.

Tres minuts més tard, al 56, i en un dels primers xuts a porta del conjunt de Garrido, va arribar el primer gol vistant. Barnils no s'ho va pensar dues vegades i es va treure un gran xut des de lluny per sorprendre el porter Lluna.

El 0-1 al marcador va fer que l'entrenador local, David Gutiérrez, fes un doble canvi per reactivar el seu atac a falta de mitja hora per acabar el partit.

L'Olot, que havia fet el més difícil posant-se per davant el marcador, va veure com Bigas era expulsat al minut 67 per una falta a la frontal de l'àrea i veia la segona targeta groga en un quart d'hora. Els de la Garrotxa quedaven amb 10 homes amb més de 20 minuts per endavant.

Per ajustar la defensa després de l'expulsió de Bigas, Garrido va donar entrada a Micaló per Uri Santos. Però va ser a partir d'aquest moment que els rivals van començar a posar setge, de nou, a la porteria defensada per Ginard.

Nuha va avisar per primer cop al minut 74, amb un xut creuat que va sortir per molt poc quan el públic local ja cantava el gol.

L'Olot es limitava a tenir ocasions ens jugades directes, i en una penjada al minut 76, Toril, que havia sortit un minut abans, va enviar la pilota als núvols.

Nuha ja havia avisat a falta d'un quart d'hora per al final, i a la segona que va tenir al minut 86 no va perdonar. El davanter gambià va posar la punta de la bota per desviar la trajectòria de la pilota i posar l'1-1 al marcador.

Els de Garrido van haver de patir durant els últims minuts, n'hi va haver cinc d'afegit. Els rivals van començar a penjar pilotes per mirar de marcar un gol que els donés la victòria, però la defensa olotina va estar molt seriosa i va impedir qualsevol ocasió clara del Saguntí per aconseguir un meritori empat de Morvedre.

Un empat que deixa l'Olot, una setmana més, fora de la zona de descens. Els de Raúl Garrido sumen un total de 30 punts i estan a un de la zona de descens.

La setmana que ve els de la Garrotxa tenen una nova cita per seguir sumant i apropar-se a l'objectiu de la permanència. No serà un partit fàcil: al Municipal arribarà l'Ontinyent, sisè classificat i que lluita per entrar en llocs de play-off. Els valencians vindran crescuts després de la victòria a casa aquesta setmana davant l'Elx (1-0).