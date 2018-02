L'Espanyol busca revifar l'ànim de l'afició amb un triomf de prestigi contra el Madrid

L'Espanyol rep aquest vespre el Reial Madrid, que arriba a Cornellà en el millor moment de la temporada, quan sembla haver deixat enrere la crisi de joc i resultats. Des de la seva última ensopegada al camp del Llevant (2-2), l'equip entrenat per Zinedine Zidane ha arrasat als seus rivals gràcies a una voracitat ofensiva que li ha permès fer de mitjana més de quatre gols per partit en les últimes jornades. Segueix, això sí, a 7 punts de l'Atlètic i a 14 del Barcelona, i té a l'horitzó la visita al PSG, a la Champions, on defensarà un 3-1.

Quique Sánchez Flores té tota la seva plantilla disponible per intentar que l'afició perica recupera el somriure després de la mala imatge que va oferir a Riazor divendres. Tot i això, l'Espanyol té el descens a 9 punts de distància.