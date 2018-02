El Llagostera es complica la continuïtat a Segona B

Les victòries de Formentera i Peralada més l'empat de l'Olot van enviar el Llagostera, que havia perdut dissabte a casa contra el Lleida Esportiu, a la zona de descens a Tercera, complicant la situació de l'equip entrenat per Òscar Álvarez, que no només ha guanyat dos partits dels vuit que ha jugat aquest any. El Llagostera va començar el 2018 guanyant al camp de l'Alcoià (0-1, gol de Manu Gavilán), però després varen empatar tres partits seguits (Cornellà, Ebre i Vila-real B) per tornar a guanyar contra un rival directe: 0-2 al camp del Formentera (Leo Ramírez i Javi Rosa en pròpia porta). L'11 de febrer varen aconseguir salvar un punt contra el líder al Municipal, 1-1 amb el Mallorca, abans d'encadenar dues derrotes consecutives que són les que els han fet caure en descens: València Mestalla i Lleida Esportiu.

L'ensopegada de dissabte contra l'equip del Segrià després d'una pèssima primera part ha encès els llums d'alarma a Llagostera. Encara que els visitants fossin un candidat a jugar el play-off d'ascens. «Res es pot fer si regalem tres gols en 20 minuts. Hem llançat la primera part per una falta d'actitud», va recriminar als seus jugadors després del partit de dissbte un Òscar Àlvarez que havia vist com Andriu, Juanto Ortuño i Javi López ja havien marcat tres gols per al Lleida quan tot just s'havien jugat vint minuts de partit. El Llagostera va reaccionar, equilibrant el joc, però ja no poder arribar a empatar tot i marcar dos gols en el darrer quart d'hora. La derrota era un fet i, a sobre, es va agreujar diumenge quan la majoria de rivals directes varen guanyar o empatar. La situació s'ha complicat per al Llagostera que, en les properes setmanes, tampoc té un calendari gens fàcil. Diumenge, juga a un dels camps més complicats de la categoria, Elx (tercer classificat), i la setmana següent rep un rival directe amb el derbi contra l'Olot en un partit que, en cas de derrota, complicaria de manera notable les opcions de permanència. Pel que fa al proper rival, l'Elx va destituir el seu entrenador, Josico, i a l'hora de tancar aquesta edició es trobava en negociacions amb Pacheta.