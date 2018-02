El paradís del ciclisme europeu

«El paradís on s'entrenen els professionals», és un dels lemes que utilitzen els promotors del Sea Otter Europe a l'hora de donar encara més ressò internacional a la segona edició del festival ciclista que es va estrenar a Girona el 2017, i que repetirà a la ciutat entre el 8 i el 10 de juny. Ahir es va fer la presentació del programa esportiu que anirà lligat a l'esdeveniment, amb una sèrie de proves d'alt nivell que també persegueixen la internacionalització, tant en participació com en difusió. El Sea Otter va reunir l'any passat 30.000 persones, una xifra que es pretén superar amb noves propostes i una ampliació de la part dedicada als expositors, amb Fontajau com a centre neuràlgic.

El Sea Otter Europe és un festival de ciclisme, esports a l'aire lliure i exposició que combina la zona de fira amb competicions, exhibicions i activitats relacionades amb la bicicleta. Entre els seus atractius també ofereix un programa esportiu de primer nivell, que proposa proves per a tots els gustos: Una de les que més bona resposta va tenir l'any passat va ser la marxa Cicloturista Internacional, que el 2017 va aplegar gairebé 1.500 ciclistes, i que es farà en dues etapes i amb recorreguts diferenciats: dissabte amb un circuit de 160 quilòmetres i diumenge dues rutes de 125 i 100, totes amb sortida i arribada a Girona. A més, la prova entra a formar part del prestigiós circuit cicloturista mundial Gran Fondo World Tour.

Una altra novetat destacable és l'increment de categoria de la Copa Catalana Internacional Massi Biking Point, que arribarà a Girona lluint classe 1 del rànquing de la Unió Ciclista Internacional (UCI). La prova es farà en dos dies (dones el dissabte i homes el diumenge) i reunirà de nou a Girona els millors bikers del calendari internacional, en una cursa que forma part del prestigiós circuit MTB Super Cup juntament amb proves de la màxima categoria mundial com la que es va fer el cap de setmana passat a Banyoles, o les de Barcelona i Andorra.

La Pirinexus 360 Challenge és, segurament, la cursa més espectacular de les que s'integren al programa del Sea Otter Europe de Girona, amb la seva particularitat de proposar un circuit de 350 quilòmetres que s'ha de cobrir en un màxim de quinze hores, des que surt el sol fins que es pon. Permetrà posar en pràctica la modalitat gravel, amb un circuit per pistes forestals, que recorrerà pràcticament tota la província de Girona, de mar a muntanya, i un tram del sud de França.

La Scott BTT Marathon by Taymory, que entrarà a formar part del calendari Super Cup 2018, la E-MTB Marathon amb bici elèctrica, l'XCO Classic, que es disputa amb models de bicicletes anteriors a 1990, la competició de Trial, amb els millors equilibristes del món, i les exhibicions, com la Dirt Jump, o la zona de gravity, on s'hi disputarà l'espectacular Eliminator, completen el programa.