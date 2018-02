El primer torneig de pàdel Diari de Girona es disputarà del 12 al 18 de març al x3 Pàdel & Fitness

Les instal·lacions del x3 Pàdel & Fitness seran l'escenari, del 12 al 18 de març, de la primera edició del Torneig de pàdel Diari de Girona, que arriba carregada d'obsequis per als participants, iniciatives benèfiques i actitats lúdiques per a petits i grans. El campionat té caràcter social i està obert a participants majors de 16 anys. Hi haurà tres categories, la masculina, la femenina i la mixta, i es podrà participar en una o dues. En cada una d'elles hi haurà tres divisions en funció del nivell dels jugadors. Oliva Motor Girona n'és el patrocinador principal, mentre que Agenthia Serveis Immobiliaris n'és l´espònsor. Les inscripcions ja estan obertes al x3 Pàdel & Fitness fins el proper divendres 9 de març. L'organització espera la participació d'unes 120 parelles.

«Aquesta prova no és federada, és a dir, el públic que s'inscriu, no necessita tenir la llicència federativa de pàdel per participar-hi ja que no és una competició federada, sinó social», detalla Edgar Oliver, director esportiu del x3 Pàdel & Fitness. Cada jugador/a podrà competir en dues categoríes, la masculina o femenina, i la mixta. Oliver afageix que «alhora d'inscriure's, els jugadors trien a quin nivell volen jugar, és a dir, a Primera, Segona o Tercera» en funció del nivell d´exigència.

«Podríem dir que la primera categoría és per jugadors/es que fa anys que competeixen, tant a nivell social com a federatiu. La segona, sol ser per jugadors/es que no practiquen l'esport amb la mateixa regularitat ni des del mateix període de temps que els de primera. Per últim, la tercera categoría sol estar dirigida a jugadors/es que practiquen l'esport fa relativament poc o bé que el pratiquen de manera molt menys regular, podríem dir que són un perfil d'inciació cap a la competició», relata el director esportiu i responsable tècnic de l´escola de menors.

Sobre el torneig del Diari de Girona, «creiem que estem fent una molt bona feina a l´hora de potenciar-lo i oferir el millor producte i torneig possible al públic i esperem al voltant d'unes 120 parelles, comptant totes les categoríes», diu Edgar Oliver.

Els participants rebran un pack de benvinguda «molt complet». S´està dissenyant una samarreta especial. L'anomenat «welcome pack», també inclou, beguda, un suplement energètic, fruita, xips, madalenes i algun detall més. Les finals es disputaran el diumenge dia 18 al matí. Abans hi haurà una xocolatada benèfica oberta a per tothom que vulgui. Un cop acabin les finals, hi haurà l'entrega de premis i el gran sorteig que s´ha preparat amb obsequis com un viatge a una capital europea, un sopar de restaurant i un cap de setmana al balneari.

Per als socis del x3 Pàdel & Fitness i els subscriptors del Diari de Girona el preu de la inscripció és de 22 euros (1 categoria) o 25 (dues); per als no socis ni subscriptors, els preus són 26 i 30 euros. Una part de la recaptació anirà destinada a la Fundació Oncolliga Girona. Els partits es jugaran a tres sets i cada parella participant tindrà garantits dos partits. El format de competició és de quadre eliminatori més fase de consolació.