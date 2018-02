Activitats per a tots els públics

Paral·lelament al torneig, hi haurà també tot un seguit d'activitats lúdiques per a tots els públics, concentrades el cap de setmana del 17 i 18 de març. «La idea és que tant l'activitat dels grans com la dels petits siguin a la mateixa hora aproximada. Serà el dissabte dia 17 de març, d'11 del matí a 1 del migdia i, a continuació, farem el pica-pica o càtering d'1 a 3 de la tarda», explica Edgar Oliver. Pel que fa a l'activitat dels grans, hi haurà dos torns, amb un descans de 15 minuts al mig. La primera activitat serà l'anomenada Sh'bam, relacionada amb el ball, d'11 a 11.45 h. La segona activitat serà Balance, una fusió del ioga, el taitxí i el pilates, de 12 a 12.45 h. Les activitats van adreçades tant als jugadors/es del torneig com a la gent que no hi hagi pogut participar. Oliver destaca que «volem que pares, mares i fills estiguin entretinguts el matí del dissabte, ja sigui jugant el torneig de pàdel o atenent les propostes del personal de fitness i els tallers. A banda, hi haurà una activitat de lleure per a petits», assegura el director esportiu de l'x3. El club va fer 6 anys l'octubre passat. Disposa de 8 pistes de pàdel, 4 d'elles indoor (dins la nau o interiors) i 4 outdoor (a l'exterior). També hi ha una sala de fitness, una sala d'activitats dirigides, una sala d'entrenament personal, una sala de quiromassatge, piscina exterior, una botiga pròpia de pàdel i servei de bar-restaurant.