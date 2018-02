Gran victòria de l'Uni a Turquia en l'Eurocup

Jugadora per jugadora, almenys per nom, currículum i nòmina a final de mes, el Galatasaray és clarament superior a l'Spar Citylift Girona i això converteix en molt meritòria la victòria d'avui de l'Uni a Istanbul. En un gran partit en defensa, les gironines, molts mes sòlides com a equip que el grup d'estrelles de les locals, han sabut superar molt bé els diferents avantatges de deu punts en el marcador que les locals han tingut a la primera meitat. La nord-americana Allie Quigley ha estat la màxima anotadora de partit amb 24 punts, però la defensa gironina, especialment la zona 2/3 del segon temps, la feina de Colhado prop de cistella i els punts d'Astou Traoré han decantat la balança del costat gironí. Al final, 65-68 i l'eliminatòria que es decidirà dimecres vinent a Fontajau.

Les turques han començat el partit molt encertades amb una de les seves nord-americanes, Allie Quigley, anotant fàcil (11-2) però vuits punts seguits Rosó Buch han provocat que l'Uni superés el primer moment complicat (11-10) tot i el que la veterna Kobryn i la mateixa Quigley han provocat que el Galatasaray hagi arribat al final del primer quart guanyant de 8 punts (20-12).

El segon quart ha seguit un guió molt semblant al primer. D'entrada Alli Quigley ha tornat a marcar les diferències i un triple seu ha tornat a posar les turques deu punts per sobre en el marcador (29-19, amb la nord-americana fent 16 dels 29 punts del Galatasaray). Però, com havia passat en el primer quart, l'Uni ha tornat a reaccionar amb bàsquets ràpids després de pilotes recuperades o jugant amb dues "quatres", Evans i Traoré, plegades. Un triple de Romeo ha posat les gironines per davant 29-32, amb les locals desactivades en atac, i quan semblava que el Galatasaray arribaria al descans per davant un nou bàsquet de tres punts de les gironines, en aquest cas de Traoré, ha provocat que el partit arribés al descans amb 34-35 al marcador.

L'Uni ha començat el tercer quart amb un triple de Rosó Buch, però els quatre punts d'avantatge no ha tingut continuïtat en una fase de partit on la bona defensa gironina ha impedit que el Galatasaray tornés a marxar en el marcador. Quigley ha deixat d'anotar al mateix ritme que abans i un bàsquet de Rosó Buch, que posava les gironines cinc punts per davant, ha fet que Marina Maljkvic digués prou. La filla de Bozidar Maljikovic ha demanat un temps que l'ha dedicat a partis iguals a les seves jugadores i als àrbitres. Veia coses per recriminar a tots dos. Des d'aquell moment, el Galatasaray ha estat més agressiu, tant en atac com en defensa, per encarar un darrer quart on s'hi ha arribat amb les gironines guanyant per un punt (49-50).

El Galatasaray ha intentat guanyar el partit collant en defensa. Maljkovic s'ha oblidat de Petronyte i de Kaela Davis i ha deixat descansar bastants minuts a Quigley. S'ho ha jugat tot a cor d'Alben, al físic d'Epouva i a l'experiència de Kobryn. I gairebé li surt bé perquè Dubljevic hi ha posat el talent en atac. Les turques s'han arribat a posar cinc punts per davant en el millor moment en atac de la montenegrina (58-53). L'Uni, però, no ha perdut la cara al partit i amb Colhado fent-se immensa dins la zona s'ha posat 60-63 a pocs menys de tres minuts per acabar el partit. Els nervis i les errades dels dos equips han marcat els darrers atacs i, amb 62-63 en el marcador, Allie Quigley ha tingut un tir per guanyar a vuit segons pel final. No l'ha ficat i Astour Traoré ha sentenciat des del tirs lliures