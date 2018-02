L'Espanyol sorprèn el Madrid

El Reial Madrid va veure frenat el seu bon moment després de perdre davant el RCD Espanyol (1-0) en l'últim minut del partit que va inaugurar la vint-i-sisena jornada a la Lliga Santander, gràcies a un gol de Gerard, que va portar a l'èxtasi Cornellà en marcar en el temps afegit amb una sensacional volea. Més de deu anys feia que l'Espanyol no derrotava el Reial Madrid, però els catalans canvien de registre aquest any quan tenen un «gran» al davant. Si bé ja van guanyar el Barça i l'Atlètic, ahir també ho van fer davant el vigent campió d'Europa, la versió més pobre i tèbia del qual va sortir a la llum en la visita a Cornellà.

No hi va haver ocasions, ni tan sols una reacció dels jugadors de Zidane, un equip desmanegat, sense ritme i molt perdut amb Bale com a «9» de referència. L'absència per descans de Cristiano Ronaldo, les baixes de Modric, Marcelo i Kroos i el descans de Benzema –que només va jugar 20 minuts– van deixar veure un Reial Madrid molt allunyat del seu registre europeu.

La proposta dels de Zidane va ser tan minsa que el partit semblava que molestava en el calendari. L'única causa que mou el madridisme és la Lliga de Campions i tot el que envolta la recerca d'un nou títol europeu distreu i descol·loca una plantilla que no va estar a l'altura a Barcelona. L'anomenada «unitat B» ja va demostrar a la Copa que no estava a l'altura i aquest any ha pagat la seva condescendència.

Bale va provar sort amb un cop de cap als deu minuts i Lucas Vázquez va percudir sense èxit en diverses oportunitats. No obstant això, va ser l'Espanyol qui, després de 20 minuts sotmès al joc dels blancs, es va aixecar per plantar cara i generar les seves primeres ocasions. La més clara va ser un gol mal anul·lat en fora de joc a Gerard Moreno.

El Madrid, per la seva banda, va demanar penal en una mà de Víctor Sánchez, però res significant perquè Munuera Martínez decretés un llançament des dels 11 metres. Aquí va acabar la producció ofensiva de l'actual campió de Lliga. Va arribar el moment de Sergio García i els seus, crescuts amb la presència final de Leonardo Carrilho Baptistão

Després de tres clares ocasions dels locals, una d'elles un xut sec de Sergio García que va aturar Keylor, l'Espanyol no va desesperar i va continuar buscant el seu gol. Moreno va animar la festa amb una rematada de cap des de dins de l'àrea i també amb un xut des de fora. Mentrestant, Asensio va signar l'única ocasió del Reial Madrid a la segona part jugant sobre el filferro.

Quan tots dos signaven el punt com a bo, sobretot l'equip de Zidane, els homes de Quique Sánchez Flores van trobar petroli en l'última acció del partit. Una gran centrada de Sergio García va acabar als peus de Gerard, que va aconseguir l'1-0 amb una volea que va tocar la gespa abans de batre el meta dels blancs, que no va poder fer res.

D'aquesta manera, el Reial Madrid segueix evidenciant que no està bé, per molt que guanyés 3-1 el PSG, i que les proves de Zidane no estan tenint aquest any el resultat del passat. Per la seva banda, l'Espanyol aconsegueix tres punts fonamentals per allunyar-se de la zona de descens i arribar a la tretzena posició.