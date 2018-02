L'homenatge del Llagostera a «El Brujo»

«Quan un mite com ell et visita, el mínim que pots fer és ser el perfecte amfitrió». Aquest era l'eslògan que va escollir el Llagostera per promoure el partit contra l'Sporting al Nou Estadi de Palamós el 26 d'abril de 2015, a Segona. La frase acompanyava un espectacular cartell-homenatge a Quini, que va tenir molt ressó mediàtic, on es veia el davanter fent una de les seves famoses volees. També van crear un hastag a Twitter: #unmiteaPalamós.

L'homenatge del Llagostera, però, no va poder ser complet perquè pocs dies abans del partit Quini seria intervingut d'un pòlip a la gola, que no tenia res a veure amb el càncer que havia patit anteriorment. «Estava pendent d'aquesta cita mèdica, lamento no poder viatjar a Palamós», va assenyalar.

Quini va voler explicar-ho en primera persona per evitar especulacions sobre la seva absència en aquell partit per un problema de salut: «Estava pendent d'aquesta cita. No podré viatjar amb l'equip i em fa ràbia pel Llagostera, que ha tingut el preciós detall d'incloure la meva famosa volea en el cartell del partit. És una cosa preciosa que no sol passar. Lamento molt no poder ser-hi. Tot el meu agraïment personal per a ells».

El 2016 Quni va rebre la distinció de Fill Adoptiu de la Vila de Gijón . Quini va superar un càncer el 2008. Era considerat com El Brujo, que sempre apareixia quan menys ho esperaves.