«És un partit de 80 minuts»

Kaela Davis i Allie Quigley són dues alers nord-americanes d'un perfil al qual, econòmicament, l'Spar Citylift Girona encara no pot arribar. Una, Davis, filla de l'exjugador de l'NBA Antonio, ha estat una de les millors rookies de la WNBA el passat estiu; i l'altra, Quigley, amb notable experiència a la lliga nord-americana, disposa d'un passaport hongarès que dispara la seva cotització en el bàsquet europeu. Allie Quigley és la màxima anotadora del Galatasaray, tant a l'Eurolliga com a la potent lliga turca, però Èric Surís destaca que «el fitxatge de Kalea Davis els ha completat molt bé la plantilla amb una jugadora jove però de primer nivell mundial». Una plantilla que, de fet, va molt més enllà de Davis i Quigley perquè Marina Maljkovic, filla de l'històric Bozidar Maljkovic, entrena un Galatasaray que, sobre el paper, nom per nom, està per sobre d'un Uni que, per primer cop en la seva història, arriba a uns quarts de finals europeus. «És una plantilla molt completa en tots els sentits, tenen jugadores petites com Ecom Alben i Epoupa; exteriors desequilibrants com David i Quigley; bones pivots com Petronyte i Kobryn que ens poden disputar la lluita pel rebot que serà clau; Dubljevic, que ja ens la vam trobar l'any pasat amb Agu Spor...».

Un rival complicat. Com no pot ser d'una altra manera en uns quarts de final europeus contra un rival que arriba de l'Eurolliga en, segurament, un dels partits més importants de la història de l'Spar Citylift Girona. «Jugarem en un ambient molt hostil i no ens podem permetre cap desconnexió, perquè amb dos minuts dolents un equip d'aquest nivell et pot treure del partit i, el que és pitjor, gairebé de l'eliminatòria; tenim molt clar que és un partit de vuitanta minuts, amb dos actes i en aquest primer acte hem de competir per intentar treure un bon resultat d'allà», explica Èric Surís, detallant una recepta que sembla clara: aconseguir que l'eliminatòria es decideixi dimecres vinent a Fontajau. El Galatasaray no està fent una bona temporada a la potent lliga turca, està lluny dels primers Yakin Dogu o Hatay, però, en canvi, a l'Eurolliga es va quedar molt a prop de passar als quarts de final lluitant en el seu grup contra el Praga de Marta Xargay o el Bourges, que el va deixar fora per una sola victòria de marge. La derrota en l'última jornada a la pista del Villeneuve francès va enviar el Galatasaray a l'Eurocup, on tindrà l'oportunitat de redimir la temporada. Arribarà a la cita descansat perquè, aquest passat cap de setmana s'ha jugat la Copa a Turquia i el Galatasaray no estava classificat, però, resultats a banda, l'equip de Marina Maljkovic té jugadores per sentenciar l'eliminatòria. I impedir això és precisament el gran objectiu de l'Uni aquesta tarda a Istambul: aconseguir que el dimecres vinent hi hagi un partit molt important a Fontajau.