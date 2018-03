L'emocionant comiat a Quini

La ciutat de Gijón i el món del futbol espanyol es va bolcar ahir dimecres en l'adeu al llegendari exjugador sportinguista i també del Barça Enrique Castro Quini, més conegut com El Brujo, mort dimarts després de patir un infart. La capella ardent instal·lada a l'estadi d'El Molinón-Enrique Castro Quini, nou nom de l'estadi després de la pèrdua d'un ídol per al futbol espanyol, va vessar gent tot el dia, per culminar l'emotiu comiat sobre la pròpia gespa del camp de l'Sporting.

Des de primera hora es van formar llargues cues d'aficionats per acomiadar el jugador natural d'Oviedo i que va deixar empremta també al FC Barcelona. La capella ardent amb les seves restes mortals es va instal·lar entre la zona mixta i la sala de premsa de l'estadi asturià i des de les 12.00 del migdia per allà hi van desfilar milers d'aficionats i representació institucional de clubs de Laliga.

La gèlida matinal asturiana no va impedir l'afluència de milers de persones. Un dia gris que va acompanyar el sentir de la societat asturiana i de la resta d'Espanya. A més, a la porta número 9 es va improvisar un altar en record al mític davanter d'El Molinón, qui a partir d'aquest mateix dimecres va passar a donar nom a l'estadi sportinguista.

Mítics del futbol com Emilio Butragueño, Amancio Amaro o Maceda van voler acostar-se abans del funeral que segueix a la capella. Entre els assistents, directius, cos tècnic i futbolistes de clubs tant de Primera com de Segona, amb la trava de la jornada de Lliga entre setmana a la màxima categoria, i fins i tot de categories inferiors, van acudir a l'últim comiat al fèretre del futbolista. La primera plantilla del club blanc-i-vermell, amb el seu entrenador, Rubén Baraja, i el president, Javier Fernández, van ser presents en tota la jornada després de l'entrenament del dia, en el qual es va guardar un minut de silenci pel llegendari jugador. Tot i la rivalitat màxima entre l'Sporting, club que ocupava el cor de Quini, i l'Oviedo, els jugadors carbayones i el tècnic, Juan Antonio Anquela, al costat del president, Jorge Menéndez Vallina, també van estar presents acompanyant a la família sportinguista.

Al llarg de tot el dia, més de 7.000 aficionats van passar per la capella ardent amb el cos de Quini, en forma d'homenatge i mostrant el seu respecte, deixant bufandes, banderes i samarretes de l'Sporting fins que a les 8 del vespre va començar el funeral al mateix estadi. Unes 14.000 persones van omplir bona part de la grada per l'últim adeu al seu ídol. El Barça hi va estar representat per Luis Enrique, Alexanco, Tente Sánchez, Charly Rexach i Josep María Fusté, a banda dels directius Silvio Elías i Pau Vilanova.