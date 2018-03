L'Uni es fa immens a Europa

Dimecres vinent, l'Uni rebrà el Galatasaray a Girona en una tornada dels quarts de final de l'Eurocup en un pavelló de Fontajau que hauria de tenir una bona entrada només per reconèixer a les jugadores gironines el mèrit que té una victòria com la que ahir varen aconseguir a Istanbul contra el Galatasaray. L'objectiu era «sortir vives» del partit d'anada per ajornar la resolució de l'eliminatòria europea, la més important de la història del club, la setmana vinent a Fontajau. I no només va sobreviure l'Uni a Istanbul, sinó que en va sortir amb una victòria de prestigi (65-68) davant un equip gran del bàsquet europeu, campió de l'Eurolliga fa només quatre anys, i ple de jugadores de primer nivell del bàsquet al continent. Veient el partit d'ahir, poca gent es creuria que Magali Mendy jugava la temporada passada a la segona divisió francesa i, en canvi, Kalea Davis va ser la número 10 del draft i una de les millors rookies de la darrera temporada a la WNBA. També molts optarien per escollir qualsevol de les experimentades a l'Eurolliga pivots del Galatasaray - Petronyte o Kobryn - abans que a una ahir novament immensa Nadia Colhado que, imparable en el rebot ofensiu, va acabar amb les opcions de donar la volta al marcador del Galatasaray en els últims minuts.

Jugadora per jugadora, almenys per nom, currículum i nòmina a final de mes, el Galatasaray és clarament superior a l'Spar Citylift Girona. I això converteix en molt meritòria la victòria d'ahir de l'Uni a Istanbul. En un gran partit en defensa, les gironines, molt més sòlides com a equip que el grup d'estrelles de les locals, varen saber gestionar molt bé un partit que el Galarasaray va prova de resoldre només començar i se li va acabar entravessant a l'equip de Marina Maljikovic, que encara deu estar pensant qui és aquell entrenador que li va amargar la segona meitat amb una defensa en zona. La nord-americana Allie Quigley va ser la màxima anotadora del partit, amb 24 punts, però la majoria en els primers minuts i el Galatasaray, on Kalea Davis va estar molt per sota del nivell que se li presumeix, mai va fer la sensació de creure en el que feia com sí que la va fer l'Uni. Amb menys noms, les gironines van ser millor equip. I això va acabar obtenint el premi d'una victòria que les deixa en disposició d'aconseguir un èxit històric dimecres a Fontajau.

Les turques varen començar el partit molt encertades amb Allie Quigley anotant fàcil (11-2) però vuits punts seguits Rosó Buch, una altra que es va doctorar ahir en un gran partit europeu, varen deixar que l'Uni superés el primer moment complicat dels que tindria l'Uni a a la primera meitat (11-10). D'entrada ja va quedar clar que ahir no seria el dia de la lituana Petronyte, com tampoc ho acabaria sent el de Kalea Davis (0 punts i 5 faltes al final del partit), però abans d'acabar el primer quart també es va veure que el Galatasaray té jugadors per donar i per vendre. Quigley no trobava la complicitat de Petronyte o Davis, però va trobar la de la veterana, expivot de l'Avenida, Kobryn. Entre totes dues, 20-12 al final del primer quart. El talent individual no serveix només per anotar, com el que té Quigley, sinó que el Galatasaray disposa de jugadores com Epoupa o Alben, molt hàbils per recuperar pilotes. Mans ràpides que provoquen pèrdues de pilota del rival com, per exemple, un Uni que ahir havia rebut dotze punts al descans de bàsquets fàcils del Galatasaray després de pilotes recuperades.

En el segon quart, Allie Quigley, que fa fer setze dels primers vint-i-nou punts del Galatasaray, havia posat les turques deu punts per davant en el marcador. Però, com havia passat en l'11-2 de sortida, l'Uni va reaccionar bé. Jugant amb dues «quatres», Evans i Traoré, la senegalesa va marcar les diferències en atac contra un dels seus molts exequips: 34-35 al descans.

Ben entrat el tercer quart, Rosó Buch posava les gironines cinc punts per davant i Marina Maljkovic va dir prou. La filla de Bozidar Maljkovic va demanar un temps que va dedicar a parts iguals a les seves jugadores i als àrbitres. Veia coses per recriminar a tots dos. Des d'aquell temps mort, el Galatasaray va intentar guanyar el partit collant en defensa. Maljkovic es va oblidar de Petronyte i de Kaela Davis. S'ho va jugar tot amb el cor d'Alben, el físic d'Epoupa i l'experiència de Kobryn. I gairebé li surt bé, perquè Dubljevic hi va posar el talent en atac. Les turques es varen arribar a posar cinc punts per davant en el millor moment en atac de la montenegrina (58-53). L'Uni, però, no va perdre la cara al partit i amb Colhado fent-se immensa dins la zona guanyava 60-63 a pocs menys de tres minuts per acabar el partit. Les errades dels dos equips i els rebots ofensius varen marcar els darrers atacs i, amb 62-63 en el marcador, Allie Quigley va tenir un tir per guanyar a vuit segons del final. No el va ficar i Astou Traoré va sentenciar des del tirs lliures.