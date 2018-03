Mechaal, a la final dels 3.000 metres per la via ràpida

Primera prova superada. Adel Mechaal, que aspira a la medalla d'or, ha superat avui el primer obstacle per arribar a la final. El palamosí, campió d'Espanya i també d'Europa de 3.000 metres, s'ha classificat sense problemes per la lluita per les medalles en els Mundials de pista coberta que s'estan celebrant a Birmingham. El seu temps, 7:43.83, el tercer millor, acabant la cursa per darrere dels etíops Kejelcha (7:42.83) i Gebrhiwet (7:43.55).

Instal·lat en el cinquè lloc del rànquing mundial de l'any amb un registre de 7:40.14. Així arribava Mechaal a la cita. Necessitava quedar entre els quatre primers de la seva sèrie. Només aquests es classificaven per la final, units als quatre millors temps restants. Kejelcha i Gebrhiwet, els dos favorits, van aparèixer a mitja cursa, tot sortint de la cua, i van fer bons els pronòstics fent-se amb les dues primeres posicions. Mechaal, que va tenir la situació sempre controlada, no va patir i va creuar la línia de meta tercer, deixant-se anar en els metres finals.

La final dels 3.000 metres es correrà aquest diumenge, a Birmingham, a partir de les 16;:35 hores i el palamosí lluitarà per penjar-se alguna medalla.