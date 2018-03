Un Mundial per a Adel Mechaal

Campió d'Europa dels 3.000 metres en pista coberta l'any passat a Belgrad, Adel Mechaal vol fer ara un pas endavant i convertir-se en el tercer espanyol de la història a ser campió del món en pista coberta després de Colomán Trabado (800 metres, París 1985) i Manuel Martínez (pes, Birmingham 2003). La ciutat anglesa torna a ser l'escenari d'un campionat on Mechaal, quart l'any passat en els 1.500 metres a l'aire lliure, pot fer un salt endavant en la seva carrera internacional. «He somiat amb ser campió del món; he estat entrenant molt bé i crec que ho puc aconseguir», va dir Mechaal abans de sortir dimecres de Madrid amb la resta de l'expedició espanyola, on també hi havia la banyolina Esther Guerrero, que disputarà els 800 metres.

En la primera gran competició internacional sense la saltadora d'alçada Ruth Beitia, les opcions de podi per a la selecció espanyola passen, gairebé exclusivament, pel que pugui fer l'atleta de Palamós, que ara s'entrena a Madrid a les ordres d'Antonio Serrano. Actual campió d'Europa i sense rival a Espanya, Mechaal lluitarà a Birmingham contra etíops, grans favorits, marroquins, kenians... Els 7:40.14 d'Adel Mechaal a Karlsruhe, aconseguits a principi d'aquest mes de febrer, el deixen en posició de competir contra els tres etíops –Selemon Barega, Hagos Gebrhiwet i Yomif Kejelcha–, tots per sota dels 7:40 aquest any, destacant molt els 7:36.64 de Barega fa només dues setmanes a Lievin (França); el marroquí Abdalaati Iguider, que està inscrit per doblar en 1.500 i 3.000 metres; el nord-americà Paul Chelimo i el keniata Davis Kiplangat. Les sèries dels 3.000 metres són avui a les dues menys cinc minuts de la tarda, mentre que la final serà diumenge a dos quarts de cinc de la tarda.

Sense haver aconseguit baixar aquesta temporada dels 2:02, Esther Guerrero no ho tindrà fàcil per entrar a la final de 800 metres. L'any passat va ser sisena en l'Europeu de Belgrad i amb la seva presència a Birmingham es converteix en l'única atleta espanyola present a la cita anglesa que ha disputat les cinc grans competicions internacionals: Jocs Olímpics, Mundial a l'aire lliure i en pista i Europeu a l'aire lliura i en pista coberta. Les sèries dels 800 femenins seran demà al migdia (12:50) i la final, diumenge a la tarda (16:58). L'estrella local, l'escocesa Laura Muir, és la principal favorita en els 800 metres després que hagi baixat dels dos minuts aquest hivern. Muir doblarà en els 1.500 metres, on s'enfrontarà a Genzebe Dibaba en un dels grans duels d'aquest Europeu de Birmingham.