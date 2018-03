El Blanc-i-Verd té la clau per segellar la permanència

El 21 d'octubre passat, i després d'un fluix inici de campionat, el Bordils agafava aire amb un valuós empat a la pista de tot un Barça B. Un resultat, el 26-26 final, que sumat a la recent victòria amb el Ciudad Real, esvaïa, en part, els mals auguris de les primeres jornades. Ha passat ara una volta i l'equip, tot i que no s'ha allunyat gaire de les posicions de descens, s'ha adonat que, si vol i s'hi posa, pot segellar la seva continuïtat a la Divisió d'Honor Plata. Un any més. Això sí, al vestidor tothom és conscient que ningú els regalarà res i que cal suar de valent per convertit l'objectiu en una realitat. De nou, el Blanc-i-Verd s'ha de convertir en el principal argument de l'equip de Sergi Catarain, que necessita arreplegar el màxim de punts possible a casa per evitar caure al pou. Sigui quin sigui el rival. Fins i tot el filial blaugrana, una màquina de fer gols (en suma 28,9 per partit, la segona mitjana més alta de la categoria). Per tant, avui toca victòria per seguir mirant cap amunt i no haver de patir fent-ho a l'inrevés, cap avall.

«És una jornada clau per a nosaltres. Tenim la salvació a les nostres mans i depenem de nosaltres mateixos. Un triomf ens ajudaria a seguir així», reflexiona Catarain. El Bordils té al seu favor que torna a casa després de dos desplaçaments seguits. I és, com a local, quan més funciona l'equip. Bàsicament, perquè enllaça cinc victòries consecutives i no perd al Blanc-i-Verd des del 18 de novembre, quan va caure a mans del Torrelavega per un contundent 20-28. Perquè la ratxa continuï, toca desfer-se d'un rival, el Barça B, que ostenta la sisena plaça i que destaca pel seu potencial en atac. «És un equip amb moltíssima qualitat, en l'aspecte individual però també en el col·lectiu. Goleja amb facilitat, encara que també és cert que rep molts gols. Ens espera un partit de moltíssima concentració. Estic convençut que el ritme serà alt durant tota l'estona», analitza Catarain. Després dels dos últims resultats (derrota a Ciudad Real i empat a Zarautz), el Bordils és dotzè a la classificació amb 16 punts. En té només un de marge amb el descens, que ara marca l'Amenabar. Serà el primer partit de Pep Reixach amb els gironins un cop acabada la seva cessió al Granollers.