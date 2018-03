El Palafrugell es juga el seu futur en el derbi d'avui amb el Lloret

N'hi ha que ja veuen l'OK Lliga sentenciada per la part baixa. Tres equips semblen despenjats de la resta quan encara queden 10 jornades. Un d'ells, el Corredor Mató Palafrugell. Tot i la delicada situació en la classificació, l'equip que entrena Xavier Garcia Balda no vol llençar la tovallola. Ni en broma. Toca posar-se la granota de treball per salvar-se. Penúltim a la taula amb 11 punts, té el quart per la cua (Vic) a una desena de punts. Un món que es podria escurçar si es comença a sumar el més aviat possible. Aquest és l'objectiu dels empordanesos, que intentaran fer-ho aquest vespre (20.00 hores) en el derbi gironí de la jornada. El rival, el Lloret. Un conjunt, el de Manolo Barceló, que respira més tranquil, però que tampoc se'n fia ni un pèl. Ni del Palafrugell ni tampoc d'una lliga que encara pot donar un tomb en el seu desenllaç. Tots aquests ingredients es posaran avui al damunt de la taula en un enfrontament que promet espectacle, nervis i també molta tensió.

El Palafrugell enllaçava 9 jornades sense guanyar fins que en l'últim partit es va apuntar una victòria importantíssima a Alcoi (5-6). «Ens ha donat molta alegria», confessa Xavier Garcia, qui té coll avall que els seus necessiten «calculadora, paper i boli i el que faci falta» per saber què els cal per salvar-se. Sobretot, guanyar avui. «La situació no ens genera una pressió negativa, sinó que som prou grans per saber què hem de fer. Hem de guanyar o puntuar com sigui, i perquè això sigui possible ens toca fer un gol més que el contrari», reflexiona. Això sí, admet que no serà gens fàcil. Al davant, un Lloret que ja els va guanyar a la primera volta (1-0) demostrant la seva solidesa en defensa, una qualitat que destaca el tècnic. «Si ells es posen per davant són molt perillosos. Saben tancar amb clau i llançar-la al riu».

Els selvatans tenen 22 punts i tenen el descens prou lluny com estar més tranquils que els seus veïns. Tot i això, Manolo Barceló vol seguir sumant i si pot ser, fer-ho avui també. Ell, un gat vell de les banquetes, sap que tot pot passar. «Encara queden deu jornades i estic convençut que s'han de donar resultats que no estan previstos. Hi haurà opcions per a tots». Per a la cita amb el Palafrugell espera que els seus no es deixin «més punts contra els rivals directes». A més, espera un rival «intens com ho és sempre». «Haurem de saber gestionar el ritme de partit. Si ens equivoquem, ho tindrem complicat», afegeix.