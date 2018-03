El Bordils perd contra el Barça B i cau en descens

El Bordils va perdre a casa davant el filial del Barça (21-22) i suma el tercer partit sense gua­nyar. A més, va ser una derrota que va fer que els de Catarain caiguessin en descens set jornades després. El Covadonga, que va guanyar l´Alcobendas, atrapa els gironins a 16 punts i és el Bordils qui queda tercer per la cua.

El partit va començar amb un 2-5 en contra per als locals en els 10 primers minuts, però el Bordils va anar escurçant distàncies fins arribar a igualar el partit. Al descans s´hi va arribar amb empat a 13 al marcador, i a la repressa, un gol de Palahí posava per primera vegada els locals per davant en el marcador (14-13).

Els de Catarain van arribar a dominar de dos gols (17-15) quan quedaven divuit minuts per al final del partit. Però un parcial d'1-6 per als blaugrana (18-21) deixava els locals sense marge de reacció a falta de cinc minuts. Els blanc-i-verds van aconseguir escurçar distàncies, però van ser insuficient per, almenys, puntuar.