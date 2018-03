El Llagostera es complica la vida al Martínez Valero

No ha tingut pràcticament cap opció de puntuar el Llagostera en la seva visita al tercer classificat de la categoria, l'Elx. A la primera meitat el conjunt local ha gaudit de moltes ocasions per avançar-se al marcador però no ha tingut encert de cara la porteria defensada per Marcos.

Als quatre minuts de la represa, Josan ha obert al marcador i a vint minuts pel final, Nino posava el 2 a 0 a favor de l'Elx, que deixa el Llagostera en una situació molt delicada.

Els del Gironès són quarts per la cua, en zona de descens directe, a dos de la promoció de descens i a quatre de la salvació. El proper diumenge afronten un duel vital, a casa, davant l'Olot.