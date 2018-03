La Lliga, en joc al Camp Nou

El FC Barcelona rep aquesta tarda l'Atlètic de Madrid al Camp Nou en un duel directe pel títol de Lliga pels només 5 punts de diferència entre els dos conjunts, després dels últims empats dels d'Ernesto Valverde. Els matalassers intentaran reduir encara més la diferència, mentre que els locals, amb la victòria i vuit punts de marge, tindrien el títol a tocar.

No és una final perquè quedaran encara jornades per disputar-se però el resultat serà molt determinant. L'empat no solucionaria res a ningú i ho deixaria tot obert, mentre que una victòria de l'Atlètic posaria la Lliga en un puny i amb la batalla moral decantada per als madrilenys. No ha aconseguit guanyar encara Ernesto Valverde Diego Pablo Simeone, però el tècnic argentí no ha pogut imposar-se mai al Barça al Camp Nou. L'empat contra el Las Palmas, sumat als aconseguits contra el Getafe o l'Espanyol han debilitat un líder que semblava intocable. Segueix sense perdre el Barça, però l'Atlètic de Madrid, que porta un empat més i una única derrota, ha aconseguit una velocitat de creuer que l'ha convertit en el principal competidor pel títol.

Dels 11 punts d'avantatge que tenia el Barça sobre l'Atlètic a la jornada 21 s'ha passat als 5 actuals. L'Atlètic no ha deixat de guanyar des de llavors -València, Màlaga, Atlètic, Sevilla i Leganés- i ha acumulat confiança i il·lusió en comprovar que el Barça s'ha encallat en un tram de temporada que podia aventurar-se com a assequible. A més, l'Atlètic es presenta a Barcelona amb l'única baixa de Savic en defensa i amb un Antoine Griezmann que més enllà d'estar darrerament en el número 1 de la llista de rumors de reforços blaugrana, és troba millor que mai . El seu hat-trick contra el Sevilla en el triomf al Sánchez Pizjuán o el seu póquer contra el Leganés en les últimes jornades fan preveure un gran duel estel·lar amb Leo Messi.

Dos referents en dos equips que saben que d'aquest partit pot dependre el títol, encara que no sigui de forma immediata. Messi és el màxim golejador provisional amb 23 gols, tres més que Luis Suárez i vuit més que el francès, així que el gol no hauria de faltar a la cita amb tres dels quatre millors realitzadors del campionat. El Barça, a més, recupera després de la sanció un dels grans socis de Leo Messi, Jordi Alba. El carriler va complir el cicle a Las Palmas i és la gran novetat de la convocatòria, en la qual no hi són Yerry Mina, Denis Suárez i Aleix Vidal. Hi ha dubtes al centre del camp, sobretot a la zona dreta, on la plaça se la disputen Coutinho, Dembelé i Paulinho.

Sembla que l'Atlètic apostarà per un mig del camp físic amb la presència de Koke, Gabi, Thomas i Saúl, per intentar no estar els 90 minuts perseguint el rival. No hi ha dubte que la gran amenaça en atac és el francès Griezmann, que està en un gran moment de forma, sobretot gràcies a la gran societat que forma amb Diego Costa.