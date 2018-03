L'Uni supera l'Al-Qázeres a Fontajau i ja pensa amb la tornada de l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona jugarà dimecres (20.30 hores a Fontajau) contra el Galatasaray, un dels partits més importants de la seva història. Serà la tornada dels quarts de final de l'Eurocup amb l'avantatge de tres punts aconseguits la setmana passada a Turquia (62-65).

Abans, però, l'Uni havia de fer la feina a la Lliga. I aquesta tarda les d'Èric Surís no han fallat. Les gironines han superat l'Al-Qázeres Extremadura en un partit que això sí, no s'ha decidit fins ben entrat l'últim quart. Les gironines han començat per feina, i ben aviat han agafat les primeres diferències (18-12, final del primer quart).

L'Spar Citylift Girona volia enllestir els deures quan més aviat millor, i malgrat arribar a la mitja part guanyant de vuit (37-29), s'ha trobat amb un Al-Qáeres disposat a donar guerra. Les extremenyes que han demostrat que no han vingut a Girona de turisme, han sortit molt encertades després del descans i fins i tot s'han arribat a posar per davant (37-39).

Per sort, tot plegat només ha quedat en un ensurt. Rosó Buch immensa –ha acabat amb 17 punts i 24 de valoració- ha clavat un triple en el moment més oportú per posar a l'Uni de nou per davant (40-39). I a partir d´aquí malgrat que les visitants no s'han rendit mai, l'Uni ha sabut trobar el camí del triomf.

Buch s'ha carregat l'equip a l'esquena i de nou amb un triple seu, aquest cop, sobre la botzina a la conclusió del tercer parcial ha posat les coses al seu lloc (55-48).

Èric Surís ha aprofitat per repartir molt els minuts, conscient de la gran cita d'aquest dimecres amb la tornada dels quarts de final de l´Eurocup a Fontajau contra el Galatasaray. Els últims deu minuts han servit per lligar la dinovena victòria a la lliga (74-60).