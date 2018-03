«El pàdel s'ha posat molt de moda darrerament perquè és un esport molt divertit»

Ocupa des de fa set anys el càrrec de delegat a Girona de la Federació Catalana de Pàdel i ha assistit des de la primera línia a la transformació que ha patit aquest esport en tot aquest temps. A pocs dies del

I Torneig del Diari de Girona, Nadal analitza la salut del pàdel a la demarcació.



El pàdel segueix sent un esport en creixement a Girona?

Ara fa uns mesos hi va haver les primeres eleccions de la història de la Federació Catalana, constituïda el 2004, però on mai fins ara hi havia hagut més d'un candidat. Va guanyar la llista continuista i el president, Pere Hernández, em va demanar si li donava suport i si volia seguir. Jo fa set anys que soc al càrrec. En tot aquest temps hem recorregut molt camí. Quan vaig començar en el càrrec, en números grossos, estàvem al voltant de les 700 o 800 llicències, mentre que avui hem superat les 1.500. En set anys hem duplicat les fitxes.

Hi ha molta gent, a més, que practica pàdel sense estar federada.

Correcte. És un esport que s'ha posat moltíssim de moda els darrers anys i l'estimació és que hi juga més gent no federada que no pas amb llicència. És un esport relativament jove, que ha crescut des de fa poc. El nombre de federats no és tan gran, segurament, com en d'altres esports més coneguts per aquests factors, perquè és un esport nou i perquè hi juga molta gent no federada. Un altre tema és que fins ara no es treballava el tema de la base, que és el futur de qualsevol esport.

Era el pàdel un esport que només practicaven els adults?

Entre els 30 i els 50 anys hi havia un boom espectacular, però els nens no hi acabaven d'entrar i el que feien era jugar a tennis. Però hem evolucionat. Per a molts clubs de tennis de tota la vida el pàdel ha sigut una garantia econòmica per tirar endavant amb la creació de noves pistes.

Li falta més difusió, al pàdel?

Pel que fa a mitjans sí. Però és lògic perquè, com li deia abans, tot i que el pàdel existeix des dels anys 70, tot plegat és molt nou. A més no és un esport global en l'àmbit mundial. A Espanya s'estima que és el segon esport més practicat, però en d'altres països encara no s'ha fet l'explosió. Encara és un esport minoritari.

Per què juga a pàdel? Què l'atrau d'aquest esport?

És molt divertit. La iniciació és més agraïda que en qualsevol altre esport. El primer aprenentatge és més ràpid. En altres disciplines hi ha una barrera tècnica que pot dificultar-te la iniciació, en canvi en el pàdel, de seguida ho tens. Amb poques sessions pots aprendre'n les nocions bàsiques i, sobretot, veure la teva evolució i constatar-la sobre la pista. En altres esports aquesta barrera la passes més a llarg termini.

El pàdel, per tant, és molt recomanable per a qui vulgui iniciar-se en la pràctica esportiva?

Totalment. És molt recomanable perquè és molt agraït. Això lliga amb tot allò que parlàvem de la base, de com de necessari que és treballar en la formació dels nens i dels joves per tal de promocionar un esport. Ara hem aconseguit que el pàdel ja sigui una activitat extraescolar més. Abans això era impensable. I ara amb l'avantatge que qualsevol nen que tria el pàdel com a primera activitat esportiva ja no li passa el que a vegades succeeix en d'altres, que és que s'avorreix i plega, i va passant d'una disciplina a una altra. Qui tria pàdel, segurament es quedarà amb el pàdel perquè s'ho passarà molt bé. El pàdel té una característica, que s'hi juga en parella, dos contra dos, però no hi ha problema a l'hora de trobar la gent perquè existeixen molts tornejos i una activitat que bull.

Quants clubs hi ha a Girona?

A la província de Girona som trenta clubs federats. Això ha anat creixent. Aquí s'hi ha anat sumant molt la iniciativa privada, que també s'ha federat. Hi ha propostes ben repartides per totes les comarques gironines. Aquests s'han sumat als clubs de tota la vida que també tenien tennis, com per exemple podrien ser el GEiEG i el CT Girona.

Si en set anys s'ha arribat fins aquí, durant aquest mandat on volen dur el pàdel gironí?

Hem de consolidar el que tenim. El creixement no serà tan exponencial com fins ara. Hem de treballar sobretot la base, la mainada. Estem en un molt bon moment, tot i que inicial. En aquest espai encara hi ha camí per córrer.

El torneig que organitza Diari de Girona al x3 és una bona manera de donar difusió al pàdel?

Totalment. Els tornejos no federats estan molt de moda perquè et permeten una facilitat per començar a practicar i competir sense l'oficialitat que sembla imposar aquesta barrera de la llicència federativa. És un primer pas. Una molt bona iniciativa. La gent acull molt bé aquests tornejos socials. I també són un èxit els federats, amb aquells esportistes que s'han anat engrescant després de començar a practicar.