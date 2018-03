Amb pas ferm cap a la permanència

El conjunt dirigit per Raúl Garrido ha tornat a fer un pas de gegant cap a la salvació després de derrotar l´Ontinyent a la Garrotxa. El conjunt olotí ha tingut les millors arribades al primer temps però no les ha materialitzat. Ja a la segona part, en qüestió de dos minuts, al 79 i al 81, primer Marc Mas i després Toril han marcat els dos gols dels gironins que han suposat tres punts molt importants. Amb 33 punts a la classificació l´Olot, si el Llagostera no guanya aquesta tarda a Elx, acabaria la jornada amb quatre punts de marge respecte el descens directe.