Commoció al futbol italià per la mort sobtada de Davide Astori (Fiorentina)

El futbol italià es va paralitzar ahir després que la Sèrie A ajornés tot els partits en «senyal de dol» per la mort del capità de la Fiorentina Davide Astori, que va ser trobat mort ahir al matí a l'habitació de l'hotel de Udine on estava concentrat per disputa el partit davant l'Udinese. «Sorpresa per la tràgica notícia, tota la família de la Lega Serie A s'uneix al dolor de la família de Davide Astori i de l'ACF Fiorentina. Tots els partits programats per avui es posposen com a senyal de dol. Adeu, Davide», explicava el comunicat de la lliga italiana. La mort d'Astori es va conèixer al matí quan el seu club va confirmar que l'havien trobat sense vida a l'habitació de l'hotel després que el jugador no baixés a esmorzar a l'hora convinguda: «La Fiorentina, profundament dolguda, lamenta comunicar que el seu capità, Davide Astori, ha mort, afectat d'una malaltia sobtada. Davant la terrible i delicada situació i sobretot per respecte a la seva família, apel·lem a la sensibilitat de tots».

El defensa, que tenia 31 anys, va ser internacional en 14 ocasions amb Itàlia, amb la qual va disputar la Copa Confederacions de 2013 -aconseguint la tercera posició. Davide Astori va començar la seva carrera al Pizzighettone (2006-07), passant pel Cremonese (2007-08), el Càller (2008-14) i la Roma (2014-15), fins arribar a la Fiorentina el 2018. El capità del quadre florentí tenia una filla de dos anys.