Mechaal es queda fora del podi

Una cursa lenta va acabar amb el somni d'Adel Mechaal de pujar al podi del Mundial d'Atletisme en Pista Coberta que s'està celebrant a Birmingham (Regne Unit). Mechaal, que va intentar donar més ritme a la cursa, va veure com en el darrer mil els atletes etíops passaven a comandar-la amb un ritme infernal que el va privar de progressar fins a posicions de podi en els darrers metres de la cursa.

Dotze eren els participants en l'esperada final dels 3.000 metres, la cursa més llarga en el format indoor del Mundial d'atletisme. D'aquesta dotzena, la meitat eren africans (tres etíops, dos kenians i un marroquí), tres eren europeus (a més de Mechaal hi havia l'italià Bouih i l'alemany Bleistein), i la resta eren el de Bahrain Balew, el neozelandès Oakley i el nord-americà Kipchirchir. Totes les sensacions de Mechaal, abans de l'inici de la cursa eren que, vist el cartell, aquesta seria ràpida. Però tan bon punt va sonar el tret de sortida i es va completar el primer 100 es va veure que, de moment, voluntat de fer-la ràpida no n'hi havia.

El palamosí va agafar les regnes del grup i, abans del primer 1.000 va fer el primer canvi de ritme. Buscava algun company que l'ajudés a tibar el grup, però no el va trobar i, aquest primer intent de posar en tensió la resta de participants va acabar en no res.

Amb tot, Mechaal va seguir el ritme imposat quan, a partir del 1200 els atletes etíops van començar a progressar per l'exterior en les curtes rectes del circuit anglès. Progressió que es culminaria al pas del segon quilòmetre quan Yomif Kejelcha va agafar les regnes del grup. Mechaal havia caigut fins al setè lloc i, quan va començar el ball de canvis de ritme, va haver de fer un esforç extra per no perdre el contacte amb el grup capdavanter.

Els tres etíops, Kejelcha, Bariga i Gebrhiwet, van voler trencar la cursa a manca de quatre voltes, però el kenià Bethwell Birgen i Mechaal tractaven d'impedir que se n'anessin tot sols a buscar el triomf.

En l'últim 200 Mechaal va fer un últim canvi de ritme per tal d'aconseguir sobrepassar als atletes africans, però sense sort de cara al seu objectiu i, al final, es va haver de conformar amb la cinquena posició a la final.

La victòria va ser de l'etíop Yomif Kejelcha (8:14.41), seguit pel seu compatriota Selemon Barega (8:15.59), mentre que el kenià Bethwell Birgen (8:15.70) va acabar en tercera posició, impedint el triplet d'Etiòpia en la prova. Adel Mechaal va aturar el crono a 8:16.13, un temps molt llunyà a la seva millor marca d'aquesta temporada, 7:40.14, aconseguit a principis de febrer a Karlsruhe (Alemanya).



Espanya marxa amb dos bronzes

L'actuació de la delegació espanyola en aquesta edició dels Mundials d'Atletisme en Pista Coberta no ha estat de les millors pel que fa a metalls recollits. Dos bronzes (Ana Peleteiro en triple salt i Saúl Ordóñez en els 800) deixen la delegació vint-i-tresena pel que fa a la llista de premiades. La gran desil·lusió va ser la desqualificació, dissabte d'Óscar Husillos, que s'havia imposat, amb rècord del campionat i d'Europa (44.92), en la final dels 400 metres, però els jutges el van desqualificar per haver trepitjat la línia que separa els carrils.