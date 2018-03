Victòria amb el cap a Europa

Dimecres, l´Spar Citylift Girona té una cita amb la història, la tornada dels quarts de final de l´Eurocup. La setmana passada, les d´Èric Surís van sorprendre en l´anada guanyant a la pista del Galatasaray (62-65), fet que manté ben viu el somni europeu. Abans, però, les gironines havien de complir a la Lliga, i així ho van fer ahir contra l´Al-Qázeres. Les gironines van sortir per feina, però amb la sensació de voler enllestir el partit per la via ràpida (12-4). I ja se sap que les presses mai són bones conselleres. L´Uni va arribar a la fi del primer quart guanyant de sis (18-12). A poc a poc, les de Surís van anar ampliant les diferències per agafar una màxima de nou (23-14). Encara que el tòpic diu que cal anar partit a partit, Surís era conscient del partit de dimecres, i va aprofitar de bones a primeres per fer més rotacions de les habituals.

Ja en el segon quart, va fer sortir Laura Roig, que va tornar a aprofitar a la perfecció els minuts que va tenir, clavant dos triples, el segon just abans del descans que permetia arribar a la mitja part guanyant de vuit (37-29). Al descans, la pista es va omplir d´esportistes de diferents disciplines i clubs de Girona per potenciar la jornada Dona i Esport que es portarà a terme aquest proper diumenge 11 de març a la ciutat.

A la represa, les coses no van començar gens bé. L´Al-Qázeres amb res a perdre i molt a guanyar, va sortir disposat a donar guerra. Va començar amb dos triples consecutius que ajustaven l´electrònic (37-35). El pitjor, però, encara estava per arribar. Les extremenyes no havien vingut a Girona a fer turisme. Més aviat tot el contrari. Amb un parcial de 0-10, les visitants aconseguien posar-se per davant (37-39, 7.15´), per primera vegada en tot el partit. Èric Surís es veia obligat a sol·licitar temps mort. La resposta va arribar en forma de triple. Rosó Buch, ahir immensa en tots els sentits –va acabar amb 17 punts- va anotar de tres en el moment més oportú i va posar de nou l´Uni per davant (40-39). A continuació Romeo també la va clavar de tres. El parcial de 10-0 que van completar Colhado i Traoré, aquest cop a favor de les gironines, permetia posar el 47-39. L´Uni tenia el partit sota control. No obstant, les visitants, no es van rendir i dos tirs lliures de Forasté van tornar a igualar les coses (47-44).

Ahir el nom propi del partit, era el de Rosó Buch que es va carregar de nou l´equip a l´esquena. Sobre la botzina a la conclusió del tercer parcial, la mataronina va posar les coses al seu lloc amb un nou triple (55-48). El triomf no es podia escapar de cap de les maneres, com així va ser. A 6.37 per acabar, Buch va ampliar el seu recital de tres (62-54), aprofitant que les extremenyes es van tancar molt sota la pintura durant molts minuts. L´Al-Qázeres encara va tenir forces per situar-se a només sis punts (64-58) a cinc minuts del final. En aquest moment, l´Uni va dir prou, i el dinovè triomf del curs a la lliga es va quedar a Fontajau (74-60).

Amb els deures fets a la competició domèstica, l´Uni ja es prepara per mantenir viu el somni europeu. El club espera que dimecres Fontajau s´ompli per viure una altra nit històrica. Eliminar el totpoderós Galatasaray i plantar-se a les semifinals de l´Eurocup és possible. La història només l´escriuen els valents, i l´Uni ja ha demostrat que encara té pàgines per escriure a la seva pròpia història.