Una victòria que val mitja Lliga

Victòria vital, la que va aconseguir ahir el Barça al Camp Nou contra l´Atlètic de Madrid, el seu únic perseguidor en la cursa per proclamar-se campió de Lliga. Amb l´1-0 final, el conjunt blaugrana torna a convertir-se en un líder més sòlid, ja que avantatja els de Simeone amb 8 punts. I tot, gràcies a un gran gol de falta de Leo Messi a la primera meitat i un exercici de desgast físic i de contenció a la segona, contra un rival que va collar al tram final però que va marxar de l´estadi sense xutar cap cop entre els tres pals de la porteria defensada per Marc André Ter Stegen.

Com si fos una final, com si no quedessin encara onze jornades per disputar-se, tant Barça com Atlètic van sortir al camp disposats a guanyar el títol virtual. I com en tota final hi va haver nervis, tàctiques canviants, un Barça que va sortir a totes i va dominar però també un Atlètic que va reaccionar i va pressionar els blaugrana tot i no tenir ocasions de gol clares, sobretot després del descans.

Va marcar l'Atlètic, però la jugada estava ja ben anul·lada per fora de joc de Diego Costa. Sí va marcar de forma legal el Barça per mediació de Leo Messi, que segueix millorant les seves faltes directes i aquesta vegada va enviar una pilota per sobre de la barrera i cap a lescaire que va fer inútil l'estirada d'un Jan Oblak que va arribar a tocar la pilota, però que no va poder fer res per evitar l´1-0.

El porter eslovè va estar incommensurable tot i el gol encaixat, traient la resta d'ocasions que va ser capaç de generar el Barça. Va frenar Messi en els seus eslàloms desviant els seus xuts, va treure uns punys clau davant un cacau d'un Philippe Coutinho que en aquesta ocasió sí que va jugar al nivell esperat. Va ser providencial en una voleia de Sergio Busquets que va somiar de marcar un golàs però que el meta ho acabaria impedint.

L´únic que no va poder fer Oblak va ser aturar el xut de falta de Messi, que va marcar el seu gol número 600 en competició oficial sumant els que acumula amb la samarreta del Barça (539) i també amb la selecció argentina (61). Va arribar a aquesta xifra Messi per donar un gol i una victòria de vital importància al seu equip, però al Barça va destacar el treball incansable d'Ivan Rakitic, la lluita de Luis Suárez o el mur infranquejable en defensa.

Exceptuant bona part de la segona meitat, quan l'Atlètic va estirar línies buscant un gol que els fiqués de nou en el partit i en la lluita pel títol de Lliga, el Barça va dominar i va ser superior. Fins al tram final del partit va ser capaç de treure´s de sobre aquesta pressió i tornar a agafar el timó. No va arribar el segon gol però sí ocasions per buscar-lo, i amb el xiulet final al Camp Nou va esclatar d'alegria perquè, encara que per la mínima, el seu equip pot per fi respirar després d´uns dies de neguit en què el gran avantatge que havia tingut a la classificació s´havia reduït de manera considerable.



L´Atlètic colla sense perill

Dels 11 punts d'avantatge que tenia el Barça no fa tant s'havia arribat als 5 amb els quals l'Atlètic de Madrid es va plantar ahir al Camp Nou. Arribava millor l'equip blanc-i-vermell, que havia aprofitat amb el seu ple de victòries els tres empats del Barça d´aquest 2018 contra Espanyol (1-1), Getafe (0-0) i Las Palmas (1-1). Però ahir a la tarda, els seus davanters no van estar gens fins i en cap moment van generar autèntic perill. Griezmann va gastar els seus gols contra Sevilla i Leganés (7 en només dos partits) i aquesta vegada amb prou feines va aparèixer per inquietar la defensa blaugrana, molt segura durant els 90 minuts.

La col·locació, el control i la possessió van donar al Barça la superioritat plasmada al marcador. Però l'inici de la segona part va ser diferent. El Barça seguia ben posicionat al terreny de joc, però amb un pistó menys, i a l'Atlètic de Madrid va succeir el contrari. Va optar Simeone per avançar uns metres les línies i el seu equip va quedar més lluny d´Oblak, fet que li va permetre apujar la intensitat en la pressió. Un canvi de guió accentuat per l'entrada d´homes com Correa i Gameiro.

Va notar llavors el Barça, a més, l'absència del capità Andrés Iniesta, que va haver de deixar el partit en el minut 36 per culpa d´una lesió al bíceps femoral que el podria tenir de baixa durant un mes si es compleixen els pitjors pronòstics. Sense el manxec al Barça li va costar moure la pilota a la mateixa velocitat, sobretot perquè André Gomes no va estar encertat. A més, els canvis ofensius del Cholo Simeone van fer que la nova versió del seu equip fos, per uns minuts i sense crear gaire perill, millor que la del Barça. Però no prou.