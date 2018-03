«Omplim Fontajau»

«Arriba un altre cop un d'aquells dies màgics que s'han de viure a Fontajau. Cal penjar un post-it ben gran a la nevera que et recordi: cita imprescindible dimecres a les 20.30 a Fontajau», assegura l'actual diputada al Parlament i, durant molts anys, entrenadora del primer equip de l'Uni, Anna Caula, per destacar la necessitat que Fontajau estigui ple demà (20.30) en la tornada d'uns quarts de final contra el Galatasaray que l'Spar Citylift Girona va encarrilar dimecres passat a Istanbul, on va guanyar per tres punts (62-65).

«Toca rematar la feina i no amb un equip qualsevol sinó amb tot un Galatasaray», avisa Caula, destacant el potencial de les turques, que coneix bé Èric Surís. «No per haver guanyat de tres allà l'eliminatòria ja fa baixada. El Galatasaray és un equip TOP de l'Eurolliga, pensat per arribar a la Final Four de l'Eurolliga. Per a mi, elles segueixen sent les favorites i per tirar endavant l'eliminatòria haurem de fer un partit molt ferm en les adversitats perquè Quigley tornarà a fer tres o quatre triples ben defensats, les seves jugadores interiors seguiran sent molt altes i aniran fortes al rebot, Dubjlevic hi serà segur...», explica el tècnic de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís, que té clar que «durant el partit passarem per mals moments i aquí és on entra la nostra afició, el dia de l'Olympiacos, el dia de la Virtus, encara que fos un partit d'anada, van ser nits europees molt màgiques en què els aficionats ens varen ajudar molt i segur que ara ho tornaran a fer». Un suport del públic que les jugadores noten des de dins la pista. Diumenge, després del partit contra l'Al-Qázeres en què va tenir un paper protagonista anotant cinc triples, Rosó Buch destacava la importància de jugar amb el suport de molts espectadors a Fontajau. «És increïble jugar amb aquesta afició, crec que el dimecres serà igual, jo gaudeixo molt jugant així amb aquest ambient en el pavelló», explica l'actual capitana de l'Spar Citylift Girona sobre un partit que la seva predecessora en el càrrec i actual vicepresidenta del club, Noemí Jordana, té clar que «és un dels més importants dels últims anys a Fontajau» i avisa que el suport dels aficionats pot ser determinant perquè l'equip es classifiqui per jugar les semifinals de l'Eurocup: «Jugar amb el pavelló ple és com tenir una sisena jugadora en pista i per això és important l'assistència dels aficionats».

Fora del vestidor, als despatxos de l'Uni, tampoc s'amaga la transcendència d'un partit que, per a Pere Puig, director esportiu del club des dels seus inicis, «pot ser una altra nit històrica del bàsquet gironí i crec que els aficionats no hi podem faltar». En una línia molt semblant, l'actual president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez, destaca que «aquest any l'Spar Citylift il·lusiona la gent. Diumenge en un dia que jugava el Barça, plovia i feia fred hi havia molt bon ambient al pavelló i crec que dimecres serem capaços d'omplir Fontajau contra el Galatasaray». «Crec que és molt important passar aquesta eliminatòria per poder jugar la semifinal de l'Eurocup, la gent vindrà a Fontajau per donar força a les jugadores per aconseguir-ho».

Mentrestant, a Istanbul, el Galatasaray no dona per perduda l'eliminatòria i arribarà avui a Girona després d'haver guanyat dissabte un dels millors equips de la lliga turca: 72-67 contra el Hatay amb Dubjlevic (19 punts), Quigley (18) i Petronyte (16) com a jugadores més destacades.