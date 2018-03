Una gesta europea truca a la porta

«Per descomptat que el Galatasaray segueix sent el favorit». Ni la victòria en el partit d'anada a Istanbul (65-68) ni veure's a un pas de les primeres semifinals europees de la història del club fan canviar el discurs al tècnic de l'Spar Citylift Girona, Èric Surís. Pocs esperaven que l'Uni fos capaç de guanyar el Galatasaray la setmana passada i ara, de cop i volta, Surís veu com el seu equip pot fer història sense la necessitat de remuntar cap diferència de punts en un partit de tornada que, segurament, provocarà avui la millor entrada de la temporada a Fontajau (20.30). La situació és il·lusionant, però també complexa perquè el 62-65 de Turquia pot obrir la porta a pensar que per a l'Uni serà fàcil eliminar un equip amb jugadores importants a la WNBA (Quigley o Davis); referents del bàsquet europeu com Dubjlevic, Petronyte, Epoupa o Alben; i una entrenadora de cognom il·lustre, Marina Maljkovic, que ha liderat Sèrbia als èxits més importants de la seva història en bàsquet femení. I aquesta sensació és precisament la que vol evitar Surís de cara al partit d'aquest vespre: «Vam fer molt guanyant allà, però hem d'oblidar aquell partit i la victòria per tres punts. Hem de plantejar el partit per intentar tornar-lo a guanyar, però sabem que serà molt difícil perquè els equips de l'Eurolliga, com el Galatasaray, que s'incorporen a l'Eurocup són d'una dimensió molt diferent de la nostra; són d'un altre món».

Integrats dins un club enorme i amb molta capacitat econòmica, l'equip masculí del Galatasarau juga l'Eurolliga i el de futbol té una Copa de la UEFA en el seu palmarès, els turcs no han escatimat despeses per al seu equip. Les nòmines d'Allie Quigley, Kaela Davis, Dubjlevic o la mateixa Marina Maljkovic deuen anar molt per sobre del que mai s'ha pogut plantejar pagar l'Uni. Per això, un cop eliminades a l'Eurolliga (fora dels quarts de final per una victòria de diferència amb Bourges) i lluny dels primers a la lliga turca (allà no poden jugar amb totes les estrangeres), el Galatasaray té en l'Eurocup la seva via per solucionar la temporada.

Quedar eliminades avui a Girona seria un fracàs. Dissabte, sense Kaela Davis per la normativa amb les estrangeres, el Galatasaray va guanyar un dels millors equips de Turquia: Hatay, segon classificat a la lliga turca i també a un pas de les semifinals de l'Eurocup. Dubjlevic (19 punts), Quigley (18) i Petronyte (16) van ser les màximes anotadores d'un partit que demostra que el Galatasaray no dona per perduda la temporada i que serà un rival molt complicat.

El conjunt turc no va jugar el seu millor bàsquet en el partit d'anada. Especialment, jugadores com Kaela Davis o la pivot lituana Gintare Petronyte, però l'equip de Marina Maljkovic va ensenyar algunes de les seves com la capacitat anotadora de Quigley o la capacitat per provocar pilotes perdudes dels rivals. En el cas de l'Uni, 27. «Allà, per mèrit seu, ens van provocar moltes pèrdues i evidentment que ho hem d'intentar millorar, però sempre hem dit que no ens fa por perdre pilotes si això vol dir que hem corregut i portat el partit al nostre ritme, que és el que acaba descol·locant molts dels nostres rivals», assegura Surís, que, sobre les nord-americanes del rival, té clar que «Quigley tornarà a anotar tres o quatre triples tot i estar ben defensada perquè és una de les jugadores més importants de la WNBA» i que «hem de tenir molt respecte per Kaela Davis encara que allà no fes un bon partit, perquè té molta qualitat i si fica els primers tirs ens pot acabar fent molt mal».